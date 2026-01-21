سنبھل تشدد کیس: مفرور ملزم شارق کی جائیداد عدالت کے حکم پر ضبط
شارق مقررہ مدت کے اندر عدالت میں پیش نہیں ہوا، جسکے بعد متعلقہ عدالت نے اس کے خلاف جائیداد کی ضبطی کے احکامات جاری کیے۔
Published : January 21, 2026 at 8:49 PM IST
سنبھل: اترپردیش کے ضلع سنبھل میں نومبر 2024 کے تشدد معاملے کے مبینہ ماسٹر مائنڈ شارق کی جائیداد عدالت کے حکم پر ضبط کر لی گئی ہے۔ سنبھل کے ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (نارتھ) کلدیپ سنگھ کے مطابق، عدالت کی جانب سے جائیداد کی ضبطی کا وارنٹ جاری ہونے کے بعد پولیس کی ایک ٹیم ناکھاسہ تھانہ علاقے کے پجایا، محلہ دیپا سرائے پہنچی، جہاں شارق کے مکان کو ضبط کیا گیا۔
اے ایس پی نے بتایا کہ شارق مقررہ مدت کے اندر عدالت میں پیش نہیں ہوا، جس کے بعد متعلقہ عدالت نے اس کے خلاف جائیداد کی ضبطی کے احکامات جاری کیے۔ پولیس کے مطابق، ساتھا مسلسل مفرور ہے اور اسے گرفتار کرنے کے لیے کئی مقامات پر چھاپے مارے گئے، لیکن تاحال اسے پکڑا نہیں جا سکا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس سے قبل بھی شارق کے خلاف وارنٹس اور ناقابلِ ضمانت وارنٹس (این بی ڈبلیو) جاری کیے جا چکے تھے۔ عدالت کی جانب سے جائیداد کی ضبطی کا اعلان (پروکلیمیشن) بھی کیا گیا تھا، مگر اس کے باوجود وہ مقررہ وقت میں عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوا۔
یہ کارروائی 19 نومبر 2024 کے اس تشدد سے جڑی ہوئی ہے، جو سنبھل میں شاہی جامع مسجد کے سروے کے دوران پیش آیا تھا۔ یہ سروے عدالت کے حکم پر کرایا گیا تھا۔ اسپیشل انویسٹی گیشن ٹیم (ایس آئی ٹی) کی رپورٹ کے مطابق، شارق کی گرفتاری کے لیے مسلسل کوششیں جاری ہیں۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق، شارق 2020 سے بھارت سے مفرور ہے۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ دہلی کی جیل سے رہائی کے بعد اس نے جعلی پاسپورٹ حاصل کیا اور دبئی فرار ہو گیا۔ اس کا مکان، جو ناکھاسہ تھانہ علاقے کے ہندوپورہ کھیڑا میں واقع ہے، فی الحال بند پڑا ہے۔