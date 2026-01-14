سنبھل تشدد کیس میں نیا موڑ: ایس پی انوج چودھری، انسپکٹر انوج تومر اور دیگر پولیس اہلکاروں کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کا حکم
گذشتہ 24 نومبر کو تشدد اُس وقت بھڑک اٹھا تھا جب اے ایس آئی کی جانب سے شاہی جامع مسجد کا سروے کیا جارہا تھا۔
Published : January 14, 2026 at 1:40 PM IST
سنبھل: اتر پردیش کے سنبھل میں پیش آئے تشدد کے معاملے میں ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ چیف جوڈیشل مجسٹریٹ (سی جے ایم) ویبھانشو سدھیر نے پولیس فائرنگ کے الزام سے متعلق 2024 کے ایک کیس میں اے ایس پی انوج چودھری، سابق انسپکٹر انوج تومر اور 15 سے 20 نامعلوم پولیس اہلکاروں کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کا حکم دے دیا ہے۔
یہ حکم 24 سالہ نوجوان عالم کے والد یامین کی جانب سے دائر کردہ درخواست پر دیا گیا، جو نخاسہ تھانہ علاقے کے کھگگو سرائے انجمن محلہ کے رہائشی ہیں۔ درخواست میں یامین نے الزام عائد کیا کہ 24 نومبر 2024 کو ان کا بیٹا عالم گھر سے ناشتہ فروخت کرنے کے لیے نکلا تھا۔ جب وہ شاہی جامع مسجد کے قریب پہنچا تو مبینہ طور پر پولیس نے اس پر فائرنگ کی، جس سے وہ شدید زخمی ہو گیا۔
درخواست کے مطابق، زخمی ہونے کے بعد عالم نے پولیس کے خوف سے چھپ کر علاج کروایا۔ یامین نے مطالبہ کیا کہ اُس وقت کے سرکل آفیسر انوج چودھری (جو اس وقت فیروزآباد ضلع میں اے ایس پی رورل کے طور پر تعینات ہیں)، سابق انسپکٹر انوج تومر اور دیگر نامعلوم پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔
واضح رہے کہ 24 نومبر 2024 کو سنبھل میں تشدد اُس وقت بھڑک اٹھا تھا جب عدالت کے حکم پر آثارِ قدیمہ کے سروے (اے ایس آئی) کی جانب سے 500 سال پرانی شاہی جامع مسجد کا سروے کیا جا رہا تھا۔ یہ سروے اُن دعوؤں کے بعد کرایا گیا تھا جن میں کہا گیا تھا کہ مسجد مغل دور میں منہدم کیے گئے ایک ہندو مندر کے آثار پر تعمیر کی گئی ہے۔
ابتدائی سروے پرامن رہا، تاہم دوسرے مرحلے کے دوران مسجد کے وضو خانے کا پانی نکالے جانے اور گہرائی جانچنے کی کوشش کے بعد یہ افواہ پھیل گئی کہ مسجد کی کھدائی کی جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں حالات کشیدہ ہو گئے اور تشدد پھوٹ پڑا۔
تشدد کے بعد پولیس نے 79 افراد کو گرفتار کیا، جن میں تین خواتین بھی شامل تھیں، جبکہ سنبھل کوتوالی اور نخاسہ تھانوں میں مجموعی طور پر 12 الگ الگ ایف آئی آر درج کی گئی تھیں۔ اب سی جے ایم کے تازہ حکم کے بعد یہ معاملہ ایک نئے قانونی موڑ میں داخل ہو گیا ہے۔