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ادھم پور کے 30 کسان پھولوں کی کاشت کے چار روزہ مطالعاتی دورے پر ہماچل پردیش کے پالام پور روانہ
ڈپٹی کمشنر ادھم پور نے شریک کسانوں کو اس دورے سے بھرپور فائدہ اٹھانے اور کاشتکاری کے موزوں جدید طریقوں کو اپنانے کی ترغیب دی۔
Published : September 22, 2026 at 7:21 AM IST
ادھم پور: (آشیش دت) جموں ضلعی انتظامیہ ادھم پور نے آج 'ہولیسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام' (HADP) کے تحت چنانی اور رام نگر کے علاقوں سے تعلق رکھنے والے 30 کسانوں کے لیے پالام پور کے 10 روزہ مطالعاتی دورے (ایکسپوژر ٹور) کا آغاز کیا۔ اس دورے کا مقصد کسانوں کو تجارتی سطح پر پھولوں کی کاشت، کاشتکاری کی جدید تکنیکوں اور کامیاب زرعی طریقوں کا عملی تجربہ فراہم کرنا ہے، تاکہ انہیں کھیتی باڑی سے حاصل ہونے والی آمدنی میں اضافے کے نئے مواقع تلاش کرنے میں مدد مل سکے۔
ڈپٹی کمشنر ادھم پور نے اس گروپ کو روانہ کیا اور شریک کسانوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہیں اس دورے سے بھرپور فائدہ اٹھانے اور کاشتکاری کے موزوں جدید طریقوں کو اپنانے کی ترغیب دی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے قدرتی کاشتکاری (نیچرل فارمنگ) پر مبنی ایک کتاب بھی جاری کی، جس میں پائیدار اور ماحول دوست زرعی طریقوں کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔
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چیف ایگریکلچر آفیسر ادھم پور نے کہا کہ HADP کے تحت اس طرح کے مطالعاتی دوروں کا مقصد کسانوں کی معلومات میں اضافہ کرنا، فصلوں کے تنوع کو فروغ دینا اور ضلع میں منافع بخش اور پائیدار کاشتکاری کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ شریک کسانوں نے امید ظاہر کی کہ یہ دورہ انہیں نئی تکنیکیں سیکھنے اور انہیں اپنے کھیتوں میں اپنانے میں مددگار ثابت ہوگا۔