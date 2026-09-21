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شاہ آباد بالا میں بجلی کا بحران برقرار، کام مکمل ہونے کے باوجود 6.3 ایم وی اے پاور رسیونگ اسٹیشن غیر فعال
مکینوں کے مطابق بجلی کی غیر مستقل فراہمی کا براہِ راست اثر بچوں کی تعلیم پر بھی پڑتا ہے۔
Published : September 21, 2026 at 10:54 PM IST|
Updated : September 21, 2026 at 11:04 PM IST
اننت ناگ: (میر اشفاق) ضلع کے اننت ناگ ضلع کے شاہ آباد بالا اور ملحقہ علاقوں میں بجلی کے مسلسل بحران نے ایک بار پھر عوام کو احتجاج پر مجبور کر دیا ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ علاقے میں بجلی کی صورتحال بہتر بنانے اور خصوصاً سردیوں کے دوران غیر یقینی بجلی کی فراہمی سے نجات دلانے کے لیے کئی سال قبل شروع کیا گیا 6.3 ایم وی اے پاور گرڈ منصوبہ تقریباً مکمل ہونے کے باوجود تاحال فعال نہیں کیا جا سکا ہے۔
مقامی لوگوں کے مطابق شاہ آباد بالا میں بجلی کی طلب اور موجودہ ترسیلی نظام پر دباؤ کو مدنظر رکھتے ہوئے 6.3 ایم وی اے صلاحیت کے پاور گرڈ کا منصوبہ تیار کیا گیا تھا۔ منصوبے کا سنگِ بنیاد سال 2021 میں اس وقت کے ڈی ڈی سی ممبر ویری ناگ پیر شہباز نے رکھا تھا، جبکہ اسی سال گرڈ کی تعمیر کا کام بھی شروع کیا گیا۔
منصوبے سے شاہ آباد بالا اور اس سے ملحقہ علاقوں میں رہنے والے 2500 سے زائد خاندانوں کو بجلی کی فراہمی میں بہتری کی توقع تھی۔ مقامی لوگوں کو امید تھی کہ گرڈ کے فعال ہونے سے نہ صرف بجلی کی غیر یقینی فراہمی میں کمی آئے گی بلکہ خاص طور پر سردیوں کے دوران بجلی کے کم وولٹیج، بار بار ٹرپنگ اور طویل غیر اعلانیہ کٹوتیوں جیسے مسائل سے بھی بڑی حد تک نجات ملے گی۔تاہم، منصوبہ شروع ہوئے کئی سال گزرنے کے باوجود گرڈ سے بجلی کی باقاعدہ سپلائی تاحال شروع نہیں ہو سکی ہے۔
سابق ڈی ڈی سی ممبر اور سینئر سیاسی رہنما پیر شہباز نے کہا کہ گرڈ کا تقریباً 97 فیصد تعمیراتی کام مکمل ہو چکا ہے، تاہم بعض مقامات پر پیدا ہونے والے معاملات کے باعث منصوبے کو مکمل طور پر فعال کرنے کا عمل رکا ہوا ہے۔ان کے مطابق نوگام اور ددوگوان کے دو مقامات پر دو افراد کے ساتھ اراضی یا دیگر متعلقہ معاملات زیرِ سماعت ہیں، جس کے باعث گرڈ کی سپلائی شروع کرنے میں رکاوٹ پیش آ رہی ہے۔ شہباز کا کہنا ہے کہ جب منصوبے کا بیشتر حصہ مکمل ہو چکا ہے تو باقی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے متعلقہ محکمے اور انتظامیہ کی جانب سے مؤثر اقدامات کیوں نہیں کیے جا رہے۔
مقامی باشندوں کا کہنا ہے کہ وہ بجلی کے باقاعدہ اور بھاری بل ادا کر رہے ہیں، تاہم اس کے باوجود انہیں بنیادی بجلی کی سہولت کے لیے مشکلات کا سامنا ہے۔ ان کے مطابق موسم سرما کے دوران صورتحال مزید سنگین ہو جاتی ہے، جب بجلی کی طلب میں نمایاں اضافہ ہونے کے ساتھ ساتھ غیر یقینی سپلائی سے گھریلو صارفین، طلبہ، دکانداروں اور دیگر کاروباری افراد کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
مکینوں کے مطابق بجلی کی غیر مستقل فراہمی کا براہِ راست اثر بچوں کی تعلیم پر بھی پڑتا ہے، جبکہ چھوٹے کاروبار اور روزمرہ کے کام بھی متاثر ہوتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر 6.3 ایم وی اے پاور گرڈ کا منصوبہ مکمل ہونے کے قریب ہے تو اسے فعال کرنے میں مزید تاخیر سے عوام میں بے چینی بڑھ رہی ہے۔
اسی سلسلے میں حالیہ دنوں مقامی لوگوں نے احتجاج کرتے ہوئے پاور گرڈ کو فوری طور پر فعال کرنے اور علاقے میں بجلی کے بحران کا مستقل حل تلاش کرنے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے کہا کہ انہیں گزشتہ کئی برسوں سے گرڈ کے فعال ہونے کی امید دلائی جا رہی ہے، لیکن عملی طور پر بجلی کی صورتحال میں کوئی خاطر خواہ بہتری نہیں آئی۔
عوام نے متعلقہ محکمہ بجلی اور ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ نوگام اور ددوگوان میں زیرِ سماعت معاملات سمیت گرڈ کی فعالیت میں حائل تمام رکاوٹوں کو ترجیحی بنیادوں پر دور کیا جائے اور باقی ماندہ کام جلد مکمل کرکے گرڈ سے بجلی کی سپلائی شروع کی جائے۔
مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ 2500 سے زائد خاندانوں سے متعلق اس اہم منصوبے کو مزید تاخیر کا شکار بنانے کے بجائے تمام متعلقہ اداروں کو باہمی رابطے کے ذریعے مسئلے کا حل نکالنا چاہیے، تاکہ شاہ آباد بالا اور ملحقہ علاقوں کے عوام کو بالخصوص آنے والے موسم سرما میں بجلی کے مسلسل بحران سے حقیقی اور مستقل راحت مل سکے۔