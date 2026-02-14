امریکہ: سکھ علیحدگی پسند لیڈر کے قتل کی سازش معاملے میں بھارتی شہری قصوروار قرار، 24 سال قید کی سزا
نیویارک میں ایف بی آئی نے غیر ملکی خطرات سے ملک کے دفاع کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔
Published : February 14, 2026 at 11:20 AM IST
نئی دہلی: نکھل گپتا ایک بھارتی شخص جس پر نیویارک میں ایک سکھ گروپتونت سنگھ پنوں کے خلاف قتل کی ناکام سازش کا الزام ہے، اس نے گذشتہ روز اعتراف جرم کر لیا۔ اسے اس معاملے میں 24 سال تک قید کی سزا سنائی گئی۔
نیویارک میں ایف بی آئی نے کہا کہ یہ مقدمہ وطن کو غیر ملکی شہریوں کی طرف سے لاحق خطرات سے تحفظ فراہم کرنے کے لیے ایف بی آئی کے جاری عزم کو اجاگر کرتا ہے جو اپنے آئینی طور پر محفوظ حقوق کا استعمال کرنے والے امریکیوں کو نشانہ بناتے ہیں۔
ایکس پر ایک پوسٹ میں، ایف بی آئی نے کہا، "ایف بی آئی نیو یارک، اور امریکی اٹارنی ایس ڈی این وائی کی تحقیقات کے بعد، نکھل گپتا نے نیویارک شہر میں ایک امریکی شہری کو قتل کرنے کی سازش کرنے کا اعتراف کیا۔
ایف بی آئی کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر رومن روزہوسکی نے کہا کہ نکھل گپتا ایک امریکی شہری کے خلاف سپاری دینے والے قتل کی سازش میں کلیدی طور پر شریک تھا، ایک ایسا قتل جسے امریکی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائیوں کی بدولت روک دیا گیا۔
Following an investigation by FBI New York, @DEANEWYORKDiv, and @SDNYnews, Nikhil Gupta pled guilty to plotting to assassinate a U.S. citizen in New York City.— FBI New York (@NewYorkFBI) February 13, 2026
Read more about the FBI's continued commitment to defend the homeland from foreign nationals targeting our citizens… pic.twitter.com/cElDtolY5y
امریکی شہری صرف اور صرف اظہار رائے کی آزادی کو استعمال کرنے پر جبر کا نشانہ بنا۔ ایف بی آئی کا پیغام واضح ہونا چاہیے۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کہیں بھی ہیں اگر آپ ہمارے شہریوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم آپ کو قانون کے کٹہرے میں لانے تک نہیں روکیں گے۔"
اس سے قبل نیویارک کے جنوبی ضلع کے امریکی اٹارنی کے دفتر کے ایک بیان میں کہا گیا کہ نکھل گپتا، a/k/a "نک" ایک بھارتی شہری فردِ جرم میں شامل تینوں شماروں کے لیے قصوروار ٹھہرایا گیا، اس پر قتل کے لیے سپاری لینے، قتل کی سازش، اور منی لانڈرنگ کا ارتکاب کرنے کا الزام عائد کیا گیا، آج یو ایس پی ٹی اے کے یو پی ٹی اے کے شہر نیو یارک میں اس کیس میں یو ایس مجسٹریٹ جج سارہ نیٹ برن اور یو ایس ڈسٹرکٹ جج وکٹر میریرو کی طرف سے سزا سنائی جائے گی۔"
اس سے قبل، 17 اکتوبر 2024 کو، وزارت خارجہ نے تصدیق کی کہ خالصتانی دہشت گرد گروپتونت سنگھ پنوں کے خلاف ناکام قتل کی سازش میں امریکی عدالت کے فرد جرم میں نامزد شخص اب حکومت ہند کی جانب سے ملازم نہیں رہا۔
قابل ذکر بات یہ ہے کہ امریکی عدالت نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک بھارتی سرکاری ملازم جس کی شناخت مین ہٹن کی ایک وفاقی عدالت میں دائر فرد جرم میں نہیں کی گئی تھی، پنوں کے قتل کے لیے ہٹ مین کی خدمات حاصل کرنے کے لیے نکھل گپتا نام کے ہندوستانی شہری کو بھرتی کیا، جسے امریکی حکام نے ناکام بنا دیا۔ پراسیکیٹ کے مطابق پہلے لگائے گئے الزامات کے مطابق ملزم نکھل گپتا بھارتی حکومت کے ایک ملازم کا ساتھی ہے اور انہوں نے اور دیگر نے مل کر نیویارک شہر میں پنوں کے قتل کی منصوبہ بندی میں مدد کی تھی۔ گروپتونت سنگھ پنوں ایک ہندوستانی نژاد گرد ہے جس کے پاس امریکی اور کینیڈا کی شہریت ہے۔