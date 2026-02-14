تہران میں اقتدار کی تبدیلی 'بہترین چیز' ہوگی: ٹرمپ نے ایران کی طرف دنیا کا سب سے بڑا بحری بیڑا روانہ کر دیا
ٹرمپ کا یہ تبصرہ ایران کی مذہبی قیادت کو گرانے کے لیے ان کی اب تک کا سب سے واضح کال ہے۔
Published : February 14, 2026 at 8:01 AM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعے کو کہا کہ ایران میں حکومت کی تبدیلی وہ "بہترین چیز ہوگی جو رونما ہو سکتی ہے۔" انہوں نے اسلامی جمہوریہ ایران پر فوجی دباؤ بڑھانے کے لیے دوسرا طیارہ بردار بحری جہاز بھی مشرق وسطیٰ کی طرف روانہ کر دیا۔
ٹرمپ کے یہ تبصرے ایران کی مذہبی اسٹیبلشمنٹ کو گرانے کے لئے ابھی تک ان کی سب سے واضح کال ہے، اور یہ اس وقت سامنے آیا جب انہوں نے تہران پر زور دیا کہ وہ اپنے جوہری پروگرام کو محدود کرنے کا معاہدہ کرے۔ دریں اثنا، 1979 کے اسلامی انقلاب میں ایرانی شاہ کے جلاوطن بیٹے نے تہران کے خلاف بین الاقوامی مداخلت کے لیے اپنے مطالبے کی تجدید کی۔
ٹرمپ نے شمالی کیرولائنا میں فورٹ بریگ فوجی اڈے پر صحافیوں سے بات کرتے وقت جب ایک صحافی نے پوچھا کہ کیا وہ ایران میں "حکومت کی تبدیلی" چاہتے ہیں؟ تو امریکی صدر نے جواب میں کہا کہ "ایسا لگتا ہے کہ یہ سب سے بہترین چیز ہو گی۔"
حالانکہ ٹرمپ نے یہ بتانے سے انکار کر دیا کہ وہ ایران میں سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کی جگہ پر کسے اقتدار سنبھالتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، البتہ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے "وہاں لوگ موجود ہیں۔"
اس سے قبل انہوں نے ایران میں حکومت کی تبدیلی کے مطالبات کو مسترد کرتے ہوئے خبردار کیا تھا کہ اس سے افراتفری پھیل سکتی ہے، حالانکہ وہ ماضی میں خامنہ ای کو دھمکیاں دے چکے ہیں۔
اس سے قبل وائٹ ہاؤس میں خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ یو ایس ایس جیرالڈ آر فورڈ - دنیا کا سب سے بڑا جنگی جہاز - ایران پر دباؤ بڑھانے کے لیے مشرق وسطیٰ کے لیے "بہت جلد" روانہ ہو گا۔ ٹرمپ نے کہا کہ "اگر ہم کوئی معاہدہ نہیں کر پاتے ہیں تو ہمیں اس کی ضرورت ہوگی۔"
وینزویلا میں نکولس مادورو کی حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد امریکی دیوہیکل جہاز اس وقت کیریبین سمندر سے مشرق وسطیٰ کی طرف روانہ ہو چکا ہے۔ یو ایس ایس ابراہم لنکن کے بعد یہ دوسرا طیارہ بردار بحری جہاز ہے، لنکن مشرق وسطیٰ میں پہلے سے موجود 12 امریکی بحری جہازوں میں سے ایک ہے۔
واضح رہے کہ تازہ کشیدگی ایران حکومت مخالف ملک گیر مظاہروں کے بعد شروع ہوئی جن میں امریکی ہیومن رائٹس ایجنسی کے مطابق سرکاری کریک ڈاؤن میں 7,008 افراد مارے گئے۔ وہیں ایران ان پُرتشدد مظاہروں کے لیے امریکہ اور اسرائیل کو ذمہ قرار دیتا ہے اور ان پر تہران حکومت کے خلاف سازشوں کا الزام عائد کرتا ہے۔
