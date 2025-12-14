آج دہلی میں کانگریس کی "ووٹ چور گدّی چھوڑ" ریلی، دہلی کے رام لیلا میدان میں کھرگے اور راہل گاندھی کریں گے شرکت
ریلی 12:30 بجے شروع ہوگی۔ راہل گاندھی، قومی صدر ملکارجن کھرگے، سونیا گاندھی، اور دیگر سینئر لیڈر اسٹیج پر موجود رہیں گے۔
Published : December 14, 2025 at 9:17 AM IST
نئی دہلی: کانگریس پارٹی آج، اتوار، 14 دسمبر کو دہلی کے رام لیلا میدان میں ووٹ چوری کے خلاف ایک بڑی ریلی نکال رہی ہے۔ تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ اس میگا ریلی کے لیے دو اسٹیج بنائے جا رہے ہیں۔ ریلی 12:30 بجے شروع ہوگی۔ راہل گاندھی، کانگریس کے قومی صدر ملکارجن کھرگے، سونیا گاندھی، اور دیگر سینئر لیڈر اسٹیج پر موجود رہیں گے۔
دہلی کانگریس کے انچارج قاضی نظام الدین اور دہلی پردیش کانگریس کے صدر دیویندر یادو تیاریوں کا جائزہ لینے کل دیر رات ریلی کے مقام پر پہنچے۔
क्या आप तैयार हैं...— Congress (@INCIndia) December 13, 2025
'वोट चोरी' के खिलाफ हल्ला बोलने के लिए ✊
✋ विशाल रैली
🗓️ 14 दिसंबर, 2025
📍 रामलीला मैदान, दिल्ली pic.twitter.com/8qAok1uiE0
کانگریس کارکنان ریلی کو کامیاب بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں
دہلی پردیش کانگریس کمیٹی میں میڈیا ڈیپارٹمنٹ کے سربراہ انیل بھردواج نے کہا کہ اس تاریخی میگا ریلی کو کامیاب بنانے کے لیے سب مل کر کام کر رہے ہیں۔ انیل بھاردواج نے وضاحت کی کہ کانگریس پارٹی نے ملک گیر دستخطی مہم کے ساتھ ساتھ "ووٹ چور گدّی چھوڑ" مہم شروع کی۔ 50 ملین سے زیادہ کانگریس کارکنوں اور عوام نے اپنے دستخط جمع کرائے ۔ اسی سلسلے میں، دہلی میں تقریباً 400,000 لوگوں نے بھی اس مہم کے حصہ کے طور پر اپنے دستخط جمع کرائے ہیں۔ اب راہل گاندھی اسی سلسلے میں یہ میگا ریلی نکال رہے ہیں۔
اسٹیج کے سامنے لیڈروں اور پیچھے عام لوگوں اور کانگریسی کارکنان کے بیٹھنے کے انتظامات ہیں۔ انیل بھردواج نے وضاحت کی کہ اس ریلی کا اہتمام آل انڈیا کانگریس کمیٹی کر رہی ہے۔ دہلی پردیش کانگریس کمیٹی کو کچھ تنظیمی کام سونپے گئے ہیں، جیسا کہ ہمیشہ ہوتا ہے۔
तैयार है दिल्ली का रामलीला मैदान— Delhi Congress (@INCDelhi) December 13, 2025
दिल्ली कांग्रेस प्रभारी @qazinizamuddin
जी एंव दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री @devendrayadvinc जी ने 14 दिसंबर को कांग्रेस अध्यक्ष श्री @kharge जी एंव नेता विपक्ष श्री @RahulGandhi जी के नेतृत्व में होने जा रही विशाल रैली की तैयारियों का… pic.twitter.com/xWDU2pEuiY
انیل بھاردواج نے کہا، "ریلی دوپہر 12:30 بجے شروع ہوگی، ہمارے لیڈر راہل گاندھی، قومی صدر ملکارجن کھرگے، سونیا گاندھی، اور دیگر سینئر لیڈر اسٹیج پر موجود ہوں گے۔ اس کے علاوہ تمام ریاستوں کے ریاستی صدور اور دیگر لیڈر اور کارکنان بھی ریلی میں شرکت کریں گے۔ انہوں نے بی جے پی اور الیکشن کمیشن کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ، ہم ملک میں ووٹ چوری کے خلاف ماحول بنائیں گے۔
देश के हर एक नागरिक के पास वोट का अधिकार है, जो संविधान ने दिया है, लेकिन आज इस हक पर प्रहार हो रहा है।— Congress (@INCIndia) December 13, 2025
वोटर लिस्ट में धांधली कर, मनमाने ढंग से SIR कर, EVM में गड़बड़ी करके लोकतंत्र की आत्मा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।
राहुल गांधी जी ने लगातार सबूतों के साथ दिखाया है कि… pic.twitter.com/vbexGByArO
ایک ماہ پہلے سے تیاریاں جاری ہیں
دہلی پردیش کانگریس کمیٹی تقریباً ایک ماہ سے اس ریلی کی تیاری کر رہی ہے۔ تمام 14 ضلعی صدور اور 250 سے زیادہ بلاک صدور بھی ریلی کی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے دارالحکومت میں موجود ہیں۔ ریاستی کانگریس کے صدر دیویندر یادو نے مقامی لیڈروں کو بھی کچھ انتظامات کی نگرانی کی ذمہ داری سونپی ہے۔
غور طلب ہے کہ دہلی کے تاریخی رام لیلا میدان میں بڑی ریلیاں نکالی گئی ہیں۔ ہر دو تین سال بعد کانگریس پارٹی نے رام لیلا میدان میں ایک بڑی ریلی کا انعقاد کیا ہے۔ ریلی کے پیش نظر رام لیلا میدان کے ارد گرد پولیس اہلکار تعینات کر دیے گئے ہیں۔ گراؤنڈ کو بڑے بڑے بل بورڈز اور بینرز سے بھی ڈھانپ دیا گیا ہے۔ دریں اثنا، دہلی پردیش کانگریس کے رہنماؤں نے ریلی کے حوالے سے متعدد کٹ آؤٹ اور بل بورڈز بھی لگائے ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: