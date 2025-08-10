نئی دہلی: کانگریس کے رہنما راہل گاندھی کے انتخابی دھاندلی کے دعووں کو آگے بڑھاتے ہوئے، کانگریس نے ایک ویب پورٹل شروع کیا ہے جہاں لوگ "ووٹ چوری" کے خلاف بھارت کے الیکشن کمیشن سے جوابدہی کا مطالبہ کرنے کے لیے اندراج کر سکتے ہیں اور ڈیجیٹل ووٹر فہرستوں کے لیے اپوزیشن لیڈر کے مطالبے کی حمایت کا اظہار کر سکتے ہیں۔
راہل گاندھی نے پورٹل پر پوسٹ کی گئی ایک ویڈیو میں زور دیا کہ "یہ غداری ہے، یہ راجدروہ ہے، وقت آئے گا! ہم آپکو پکڑیں گے! بچنے والے نہیں ہو! یہ ضروری ہے کہ ہم ووٹ چوری کو بے نقاب کریں۔"
वोट चोरी ‘एक व्यक्ति, एक वोट’ के बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांत पर हमला है।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 10, 2025
स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए साफ़-सुथरी मतदाता सूची अनिवार्य है।
चुनाव आयोग से हमारी मांग साफ़ है - पारदर्शिता दिखाएं और डिजिटल मतदाता सूची सार्वजनिक करें, ताकि जनता और राजनीतिक दल उसका खुद ऑडिट… pic.twitter.com/BIahCz2YBb
ہندی میں ایکس پر ایک پوسٹ میں، راہل گاندھی نے کہا کہ "ووٹ چوری" 'ایک شخص، ایک ووٹ' کے بنیادی جمہوری اصول پر حملہ ہے، اور زور دے کر کہا کہ آزاد اور منصفانہ انتخابات کے لیے صاف و شفاف ووٹر فہرست ضروری ہے۔
انہوں نے کہا، "الیکشن کمیشن سے ہمارا مطالبہ واضح ہے -- شفافیت دکھائیں اور ڈیجیٹل ووٹر لسٹ کو عام کریں، تاکہ عوام اور سیاسی جماعتیں خود اس کا آڈٹ کر سکیں۔" راہل گاندھی نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ ووٹ چوری پورٹل پر رجسٹر کرکے ان کے مطالبے کی حمایت کریں۔
انہوں نے مزید کہا کہ ’’یہ جمہوریت کے تحفظ کی لڑائی ہے۔ کوئی بھی پورٹل کے لنک پر کلک کر کے "ووٹ چوری ثبوت، الیکشن کمیشن کے احتساب کا مطالبہ اور ووٹ چوری کی رپورٹ" ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے۔
پورٹل پر ویڈیو میں، انہوں نے بی جے پی اور الیکشن کمیشن کے درمیان ملی بھگت کے ذریعے انتخابات میں "بہت بڑی مجرمانہ دھوکہ دہی" کے اپنے دھماکہ خیز دعووں کو دہرایا۔ انہوں نے کرناٹک کے ایک حلقے میں ایک تجزیہ کا حوالہ دیا اور کہا کہ یہ "آئین کے خلاف جرم" ہے۔
پورٹل میں ایک پیغام بھی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ووٹ ہماری جمہوریت کی بنیاد ہے، لیکن یہ "بی جے پی کے منظم حملے کے تحت ہے، جس میں الیکشن کمیشن کا بھی ہاتھ ہے۔ بنگلور سنٹرل کے صرف ایک اسمبلی حلقہ میں، ہمیں 1 لاکھ سے زیادہ جعلی ووٹرز ملے جنہوں نے بی جے پی کو اس لوک سبھا سیٹ جیتنے میں مدد کی۔ تصور کریں کہ 70-100 سیٹوں پر ایسا ہو رہا ہے - اس طرح کا عمل آزاد انتخابات کو تباہ کر دے گا۔"