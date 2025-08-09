نئی دہلی: کانگریس کے سربراہ ملکارجن کھرگے حکمران بی جے پی کے خلاف تصور کی جنگ جیتنے کے لیے 11 اگست کو تمام ریاستوں کے انچارجوں کے ساتھ لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی کے 'ووٹ چوری' پیغام کو ملک بھر میں لے جانے کے لیے ایک روڈ میپ پر تبادلہ خیال کریں گے۔
یوتھ کانگریس، نیشنل اسٹوڈنٹس یونین آف انڈیا، مہیلا کانگریس اور سیوا دل جیسی فرنٹل تنظیموں کے سربراہ بھی حکمت عملی سیشن میں شرکت کریں گے۔ پارٹی کے اندرونی ذرائع کے مطابق، الیکشن لڑنے کے علاوہ، بیانیے یا تصورات کی جنگ جیتنا بھی زعفرانی پارٹی کا مقابلہ کرنے کے لیے اہمیت رکھتا ہے جو گزشتہ 11 سالوں سے کانگریس کے خلاف بڑے پیمانے پر پروپیگنڈہ کر رہی ہے۔
اس پروپیگنڈے کا ایک اہم عنصر راہل گاندھی کو نشانہ بنانا اور ان کو بدنام کرنا تھا اور انہیں ایک ایسے ہچکچاہٹ کا شکار سیاست دان کا رنگ دینا تھا جو ملک کی سیاست کی سمجھ سے محروم ہونے کے باوجود صرف اپنے خاندانی کنیت کی وجہ سے کانگریس میں قیادت کے عہدے تک پہنچ سکتے ہیں۔
راہل گاندھی کے خلاف پروپیگنڈے کا اس وقت پردہ فاش ہوا جب انہوں نے 2022 میں بڑے پیمانہ پر بھارت جوڑو یاترا کی قیادت کی اور جنوب میں کنیا کماری سے شمال میں کشمیر تک تقریباً 4,000 کیلومیٹر تک پیدل چل کر ملک کو تقسیم کی سیاست کے خلاف متحد ہونے کا پیغام دیا۔
کانگریس لیڈر چندن یادو نے ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ’حالیہ سیاست میں تصورات کی جنگ بہت اہم ہو گئی ہے۔ 'ووٹ چوری' کے خلاف ملک گیر مہم، بنیادی طور پر اس بات کی جانب عوام کی توجہ مبذول کروانا ہے کہ پی ایم مودی کی قیادت والی بی جے پی ملک میں انتخابات میں دھاندلی کر رہی ہے اور وہ ووٹر لسٹوں میں ہیرا پھیری کر کے پارلیمانی جمہوریت پر براہ راست حملہ کر رہی ہے۔ عام ووٹر کے لیے اس کا حق رائے دہی بہت اہم ہے‘۔
یادو نے کہا کہ ’ہم نے عوام کے سامنے ٹھوس اعداد و شمار پیش کیے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہوسکے کہ الیکشن کمیشن کس طرح کام کررہا ہے‘۔ انہوں نے کہا، "ہماری مہم کا مقصد نظام پر دباؤ ڈالنا بھی ہے تاکہ مستقبل میں انتخابات کو محفوظ بنانے کے لیے ضروری اصلاحات کی جائیں۔
پارٹی کے اندرونی ذرائع کے مطابق، ملک گیر 'ووٹ چوری' مہم سے کانگریس کو فائدہ ہوگا اور پارٹی کو پورے ملک میں اپنی تنظیم کو بوتھ کی سطح تک متحرک کرنے میں مدد ملے گی۔