Minister Harish Rao Speech at Medak Public Meeting : బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీలో ఉండి ఎమ్మెల్సీగా ఎన్నికైతే తప్పా.. బీఆర్‌ఎస్‌ ఏమైనా నిషేధిత పార్టీనా అంటూ వైద్య, ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి హరీశ్‌రావు(Harishrao Fires on BJP) అన్నారు. బీజేపీ గవర్నర్ల(All State Governors)ను అడ్డుపెట్టుకొని రాజకీయం చేస్తుందని.. వారికి ఎలాగైనా తగిన గుణపాఠం చెప్పాలని మంత్రి తెలిపారు. మెదక్‌ జిల్లాలో నిర్వహించిన బీఆర్‌ఎస్‌ బహిరంగ సభ(BRS Public Meeting in Medak)లో మంత్రి హరీశ్‌రావు ప్రసంగించారు. అంతకు ముందు కలెక్టరేట్‌లో ఏర్పాటు చేసిన ఏకలవ్య విగ్రహాన్ని మంత్రి సత్యవతి రాఠోడ్​తో కలిసి ఆయన ఆవిష్కరించారు. అనంతరం ఎరుకల సాధికారత పథకాన్ని ప్రారంభించారు.