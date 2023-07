New Medical Colleges In Telangana : రాష్ట్రంలో కొత్తగా 8 మెడికల్‌ కాలేజీలు.. 10 వేలకు చేరువ కానున్న ఎంబీబీఎస్ సీట్లు

Govt gives permission for new medical colleges In Telangana : రాష్ట్రంలో కొత్తగా మరో ఎనిమిది ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీలకు అనుమతులు ఇస్తూ సర్కారు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. జోగులాంబ గద్వాల, నారాయణ్ పేట్, ములుగు, వరంగల్, మెదక్, యాదాద్రి భువనగిరి, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్ మల్కాజ్ గిరి జిల్లాల్లో కళాశాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. ఒక్కో కళాశాలలో 100 ఎంబీబీఎస్ సీట్లను అందుబాటులోకి తీసుకొస్తున్నట్లు ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొంది.

తాజాగా అనుమతులు ఇచ్చిన మెడికల్ కాలేజీలతో రాష్ట్రంలో ఎంబీబీఎస్ సీట్ల సంఖ్య సుమారు పదివేలకు చేరువకానున్నాయి. మారుమూల ప్రాంతాలకు సైతం సూపర్ స్పెషాలిటీ వైద్య సేవలు అందించే లక్ష్యంతో జిల్లాకి ఒక మెడికల్ కాలేజీని ఏర్పాటు చేయనున్నట్టు గతంలో సర్కారు ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. తాజా ఆదేశాల నేపథ్యంలో స్థానిక విద్యార్థులు మరింత ప్రయోజనం పొందనున్నారు. మెడికల్‌ కాలేజీలు మంజూరు చేయడం పట్ల ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌కు.. వైద్య ఆరోగ్యశాఖ మంత్రి హరీశ్‌రావు ట్విటర్‌ వేదికగా కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

MBBS seats Allotment in Telangana : ఎంబీబీఎస్ సీట్ల పెరగడం పట్ల మంత్రి హరీశ్‌రావు మంగళవారం ఓ ట్వీట్‌ చేశారు. ఎంబీబీఎస్‌ సీట్ల పెంపులో తెలంగాణ కీలక మైలురాయిని అందుకుందని హర్షం వ్యక్తం చేశారు. దేశవ్యాప్తంగా అందుబాటులోకి వచ్చిన ఎంబీబీఎస్ సీట్లలో 43 శాతం తెలంగాణకు చెందినవేనని ఆయన తెలిపారు. ప్రభుత్వ విభాగంలో దేశవ్యాప్తంగా 2118 ఎంబీబీఎస్ సీట్లు కొత్తగా అందుబాటులోకి రాగా అందులో 900 సీట్లు మన రాష్ట్రానికి చెందిన మెడికల్ కాలేజీలవేనని హరీశ్‌ రావు పేర్కొన్నారు.

ప్రభుత్వ డయాగ్నోస్టిక్స్‌ సెంటర్లు: మరోవైపు ఆరోగ్య తెలంగాణ దిశగా ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది. ఇప్పటికే కొన్ని బస్తీ దావఖానాల్లో డయాగ్నోస్టిక్స్‌ సెంటర్లను ఏర్పాటు చేసిన ప్రభుత్వం.. ఈ మధ్యనే మరిన్ని ఆసుపత్రులకు విస్తరించింది. డయాగ్నోస్టిక్స్‌ సెంటర్లల్లో ప్రస్తుతం 54 పరీక్షలు ఉచితంగా చేస్తుండగా.. మరో 134 వైద్య పరీక్షలు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. ఇందులో చేసిన పరీక్షలకు సంబంధించిన రిపోర్టులను రోగి, వైద్యుల సెల్‌ఫోన్‌లకు రిపోర్టులను పంపిస్తారు. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో టిఫా స్కాన్‌, 2డి-ఎకో రేడియాలజీ ల్యాబ్‌లను సైతం సర్కారు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది.

ఇవీ చదవండి: