Congress Election Campaign in Telangana 2023 : కాంగ్రెస్‌లో చేరికలు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. పలువురు బీఆర్ఎస్‌, బీజేపీ నేతలు.. విద్యార్థి జేఏసీ నాయకులు.. రేవంత్‌రెడ్డి (TPCC President Revanth Reddy) సమక్షంలో హస్తం పార్టీ కండువా కప్పుకున్నారు. నారాయణపేట జడ్పీ ఛైర్‌పర్సన్‌ వనజ ఆంజనేయులు గౌడ్‌ సహా పలువురు నేతలు పార్టీలో చేరారు . విస్తృతంగా జనంలోకి వెలుతున్న నాయకులు.. తమకే ఓటు వేయాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. ఖైరతాబాద్‌లో కాంగ్రెస్‌ అభ్యర్థి పీజేఆర్ కుమార్తె విజయారెడ్డి ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహించారు.

Congress Leaders Election Campaign in Telangana 2023 : హనుమకొండ జిల్లా పరకాలలో రేవూరి ప్రకాశ్‌రెడ్డి ప్రచారంలో (Congress Election Campaign) జోరుపెంచారు. వరంగల్ జిల్లా నర్సంపేట నియోజకవర్గంలో దొంతి మాధవరెడ్డి దుగొండి మండలంలోని ముద్దనూరులో ప్రచారం నిర్వహించారు. తనకు ఓటేసి గెలిపించాలని ప్రజలను కోరారు. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇచ్చిన సోనియా గాంధీకి.. కాంగ్రెస్‌ను గెలిపించి కానుకగా అందించాలని ఆయన అన్నారు. సంగారెడ్డి జిల్లా జహీరాబాద్‌లో మాజీ మంత్రి ఏ.చంద్రశేఖర్ ప్రచారం చేపట్టారు. అన్ని వర్గాల సంక్షేమం కోసం హస్తం పార్టీకే ఓటు వేయాలని తెలిపారు. ఆరు గ్యారంటీలను (Telangana Congress Six Guarantees) ప్రజలకు వివరిస్తూ ఓట్లడిగారు.