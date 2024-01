How to Get Rid of Vastu Dosh With Camphor at Home : మెజారిటీ భారతీయులు వాస్తును బలంగా నమ్ముతారు. ఇల్లు కట్టుకోవాలన్నా.. లేదా మరేదైనా నిర్మాణం చేపట్టాలన్నా.. వాస్తు చూసిన తర్వాతే పని మొదలుపెడతారు. నిర్మాణాల విషయంలోనే కాకుండా.. ఇంట్లోని వస్తువుల విషయంలోనూ వాస్తు పాటిస్తూ పలు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు. ఇంటికి వాస్తు సరిగా ఉంటేనే.. సుఖ శాంతులు నెలకొంటాయని.. జీవితం కూడా సజావుగా సాగిపోతుందని నమ్ముతారు. అయితే.. అన్ని పనులూ వాస్తు ప్రకారం చేసినప్పటికీ.. తెలియకుండా జరిగే చిన్న చిన్న వాస్తు దోషాల కారణంగా ఇంట్లోకి ప్రతికూల శక్తులు వస్తాయని విశ్వసిస్తారు. ఈ సమస్యల నుంచి ఉపశమనం పొందడానికి వాస్తు శాస్త్రంలో అనేక పద్ధతులు ఉన్నాయని నిపుణులు చెబుతారు. ఇందులో భాగంగా.. కర్పూరంతో దోష నివారణ చేయొచ్చని సూచిస్తున్నారు.