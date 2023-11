Congress Vs BRS in Cantonment at Hyderabad : ఎస్సీ రిజర్వ్‌డ్‌ నియోజకవర్గమైన కంటోన్మెంట్‌లో బీఆర్‌ఎస్‌ అభ్యర్థిగా దివంగత ఎమ్మెల్యే సాయన్న కుమార్తె లాస్య నందిత, కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా గద్దర్ కుమార్తె వెన్నెల(Nanditha Vs Vennela) బరిలో ఉన్నారు. ఇద్దరు అభ్యర్థులు తమ తండ్రి పేరుతో ప్రచారం చేస్తున్నారు. కంటోన్మెంట్ బీజేపీ అభ్యర్థిని ఇంకా ప్రకటించలేదు. గద్దర్‌ కుమార్తె వెన్నెల.. సాయన్న కుమార్తె లాస్య నందితకు గట్టి పోటీ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. ఐతే రక్షణ శాఖ ఆధీనంలో ఉన్న కంటోన్మెంట్ నియోజకవర్గంలో సాయన్న హయాంలో జరిగిన అభివృద్ధి పనులు, బీఆర్‌ఎస్‌ సీనియర్‌ నేతలు ప్రచారం చేయడంతో.. లాస్య నందితకు కలిసొచ్చే అంశాలుగా ఉన్నాయి.