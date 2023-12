BJP leader Lanka Dinakar Allegations on Jagan About Gundlakamma Reservoir: రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కనీసం మూడు కోట్ల రూపాయలు కూడా ఖర్చు చేయనందునే గుండ్లకమ్మ ప్రాజెక్టు గేట్‌ కొట్టుకుపోయిందని భారతీయ జనతా పార్టీ ఆరోపించింది. గత ఏడాది సెప్టెంబరు రెండో తేదీన ఓ గేటు కొట్టుకునిపోయినా ఇంతవరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సరైన మరమ్మత్తు పనులు చేయించలేదని బీజేపీ రాష్ట్ర ముఖ్య అధికార ప్రతినిధి లంక దినకర్‌ (BJP leader Lanka Dinakar) విమర్శించారు. గుండ్లకమ్మ ప్రాజెక్టును గండ్లకమ్మ ప్రాజెక్టుగా మార్చేశారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. పెద్ద మొత్తంలో నీరు సముద్రం పాలవుతున్నా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మొద్దు నిద్రవీడకపోవడం దౌర్భాగ్య పాలనకు నిదర్శనంగా ఉందని దుయ్యబట్టారు.

Project Third Gate Washed Away Last Year: గత ఏడాది ఆగస్టులో గుండ్లకమ్మ రిజర్వాయర్ (Gundlakamma Reservoir) మూడో గేటు కొట్టుకుపోయింది. అప్పట్లో మంత్రులు, ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు ప్రాజెక్టును సందర్శించి నెల రోజుల్లో కొత్త గేటు ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పారు. రిజర్వాయర్‌ నిర్వహణకు నిధులు మంజూరు చేస్తామన్నారు. 15 గేట్లను పరిశీలించి సమస్యలు ఉంటే సరిదిద్దుతామన్నారు. ఆ మాటలన్నీ నీటిమాటలయ్యాయి. అప్పటినుంచి నిర్వహణను అస్సలు పట్టించుకోకపోవడంతో ఇప్పుడు రెండో గేటు కొట్టుకుపోయింది. ప్రాజెక్టులో ఉన్న నీరంతా వృథాగా సముద్రంలోకి పోతోంది. ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యం, అసమర్థత వల్లే గుండ్లకమ్మ ప్రాజెక్టు గేట్లు వరుసగా కొట్టుకుపోతున్నాయని ప్రతిపక్ష నేతలు (Opposition leaders on Gundlakamma project) మండిపడుతున్నారు.