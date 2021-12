పొన్నవరం చేరుకున్న సీజేఐ ఎన్వీ రమణ.. పూలతో స్వాగతం పలికిన గ్రామస్థులు

CJI NV Ramana at Ponnavaram: సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి (సీజేఐ) జస్టిస్‌ ఎన్‌వీ రమణ తన స్వగ్రామం కృష్ణా జిల్లా పొన్నవరం చేరుకున్నారు. సీజేఐ హోదాలో తొలిసారిగా గ్రామానికి వచ్చిన సీజేఐకు గ్రామస్థులు ఘనస్వాగతం పలికారు. జస్టిస్‌ ఎన్‌వీ రమణ దంపతులను ఎడ్లబండిపై ఊరేగింపుగా గ్రామంలోకి తీసుకెళ్లారు. మేళతాళాలు, జనసందోహం నడుమ సీజేఐను గ్రామంలోకి ఆహ్వానించారు.

అనంతరం పొన్నవరంలోని శివాలయంలో ఆయన ప్రత్యేక పూజులు నిర్వహించారు. అనంతరం గ్రామస్థుల పౌరసన్మానాన్ని జస్టిస్‌ ఎన్‌వీ రమణ దంపతులు స్వీకరించనున్నారు. గ్రామంలో ఆయన నాలుగు గంటలపాటు గడపనున్నారు. సీజేఐ పర్యటన నేపథ్యంలో పొన్నవరంలో పటిష్ట బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు.

మేళతాళాలతో స్వాగతం..

CJI NV RAMANA AP TOUR NEWS: సీజేఐగా బాధ్యతలు చేపట్టాక తొలిసారిగా స్వగ్రామం వస్తున్న జస్టిస్ ఎన్వీ రమణకు ఘన స్వాగతం లభించింది. సీజేఐ హైదరాబాద్​ నుంచి రాష్ట్ర సరిహద్దు గరికపాడు చెక్‌పోస్టు వద్దకు చేరుకోగానే కృష్ణా జిల్లా యంత్రాంగం మేళతాళాలతో స్వాగతం పలికింది. జిల్లా కలెక్టర్‌ నివాస్, పలువురు మహిళలు.. ఆయకు ఆహ్వానం పలికి పుష్పగుచ్ఛాలు అందజేశారు. వేదపండితులు పూర్ణకుంభంతో, మేళతాళాల నడుమ స్వాగతం పలికారు. మహిళలు జాతీయజెండా చేతబూని.. ఎన్వీ రమణకు అభివాదం తెలిపారు.

Grand Welcome to CJI nv Ramana in Garikapadu: ప్రభుత్వ చీఫ్‌ విప్‌ సామినేని ఉదయభాను, హైకోర్టు రిజిస్ట్రార్‌ జనరల్‌ రవీంద్రబాబు, రిజిస్ట్రార్‌ గిరిధర్‌, లా సెక్రటరీ సునీత, నందిగామ అడిషనల్‌ డిస్ట్రిక్ట్‌ జడ్డి బి. శ్రీనివాస్‌, డీఐజీ రాజశేఖర్‌బాబు, స్త్రీ సంక్షేమ శాఖ కమిషనర్‌ కృతిక శుక్లా సహా పలువురు సీజేఐ జస్టిస్‌ ఎన్వీ రమణకు స్వాగతం పలికారు.

గరికపాడు వద్ద పటిష్ఠ బందోబస్తు..

ఈ మేరకు కృష్ణా జిల్లా యంత్రాంగం.. గరికపాడు చెక్​పోస్టు వద్ద విస్తృత ఏర్పాట్లు చేసింది. జగ్గయ్యపేట న్యాయస్థానం, న్యాయమూర్తులు న్యాయవాదులు, విద్యాశాఖ అధికారులతో పాటు, దేవాదాయ శాఖ నుంచి వేద పండితులచే ఆశీర్వచనం ఏర్పాట్లు చేశారు. గరికపాడు చీఫ్ జస్టిస్ స్వాగత ఏర్పాట్లను కలెక్టర్ నివాస్ పర్యవేక్షించారు.

ఇదీ చదవండి..

CJI NV RAMANA TOUR: సీజేఐ ఎన్వీ రమణకు పూర్ణకుంభంతో ఘన స్వాగతం