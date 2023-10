Old Women Crying on Chandrababu Arrest: 'చంద్రబాబు తప్పు చేయడు.. ఆయన బయటకు రావాలి..' కన్నీటి పర్యంతమైన వృద్ధురాలు

TDP Cadre Protest in AP Against CBN Arrest : నెల్లూరు శ్రీ వెంగమాంబ ఆలయంలో మహిళలు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. చంద్రబాబు త్వరగా విడుదల కావాలని కోరుతూ లక్ష్మీ గణపతి హోమం, సుదర్శన నారసింహ హోమం చేశారు. పల్నాడు జిల్లా క్రోసూరు మండలం ఊటుకూరులో టీడీపీ మహిళా నేత వేగుంట రాణి తలపెట్టిన ఆమరణ నిరాహార దీక్ష నాలుగో రోజు కొనసాగుతుంది. గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరిలో చేస్తున్న దీక్షకు మద్దతుగా... మంగళగిరి మండలం వడ్లపూడికి చెందిన సుమారు 150 కుటుంబాలు దీక్షలో పాల్గొన్నాయి.