MPs and MLAs Joining TDP from YCP: దక్షిణ కోస్తాలో అధికార వైసీపీకి గుండెల్లో దడ మొదలైంది. ఇప్పటికే పలువురు ఎమ్మెల్యేలు జగన్‌ తీరుతో విసుగుచెంది పార్టీని వీడగా ఇప్పుడు కీలక నేతలు తెలుగుదేశంలో చేరేందుకు రంగం సిద్ధం చేసుకున్నారు. జగన్ వ్యవహార శైలిపై తీవ్ర అసంతృప్తితో ఉన్న మాజీమంత్రితో పాటు ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు తెలుగుదేశంతో సంప్రదింపులు జరుపుతున్నారు. వివాదరహితులు, విజయావకాశాలు ఉన్న వారిని చేర్చుకునేందుకు తెలుగుదేశం సైతం పచ్చజెండా ఊపడంతో వీరంతా దాదాపు ఆ పార్టీలో చేరడం ఖాయమే. గత ఎన్నికల్లో దాదాపు క్లీన్‌స్వీప్‌ చేసిన జిల్లాల్లో వైసీపీకి ఎదురుగాలి వీస్తోంది.

MP and MLA in position Changes in YCP: వైసీపీ బలంగా ఉన్న ప్రకాశం జిల్లాలో ఆ పార్టీకి గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలు, మరో కీలక నేత తెలుగుదేశం తలుపు తట్టారు. జిల్లాపై పట్టున్న మాజీమంత్రి కొన్నాళ్లుగా ముఖ్యమంత్రి వ్యవహార శైలిపై రగిలిపోతున్నారు. ఇప్పటికే మూడుసార్లు గెలిచిన సిటింగ్ స్థానం నుంచి మరోచోటకు మారాలని జగన్‌ సూచించడంపై ఆయన తీవ్ర ఆగ్రహంగా ఉన్నారు. సిటింగ్ స్థానం నుంచే పోటీలో ఉంటానని అధిష్టానానికి తెగేసి చెప్పినా తన అభిమతాన్ని పార్టీ గౌరవిస్తుందన్న నమ్మకం లేదు. దీంతో ఆయన తెలుగుదేశంలో చేరాలని చూస్తున్నట్లు సమాచారం. తెలుగుదేశం ఒంగోలు లోక్‌సభ సీటుతోపాటు 4 అసెంబ్లీ స్థానాలు సూచించింది.