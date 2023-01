HC Suspended The GO No 1: రోడ్‌ షోలు, ర్యాలీలు నిషేధిస్తూ ఇటీవల ఏపీ ప్రభుత్వం జారీ చేసిన జీవో నెంబర్‌ 1ను హైకోర్టు సస్పెండ్‌ చేసింది. ఈ నెల 23 వరకు సస్పెండ్‌ చేస్తూ మధ్యంతర ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. సీపీఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి రామకృష్ణ దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌పై హైకోర్టులో ఇవాళ విచారణ జరిగింది. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా జీవో నెం.1 ఉందని అభిప్రాయపడిన ధర్మాసనం.. కౌంటర్‌ దాఖలు చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించింది. దీనిపై తదుపరి విచారణను ఈనెల 20కి వాయిదా వేసింది.

రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ నెల 1న జారీ చేసిన జీవో నెం 1పై విపక్షాలు భగ్గుమన్నాయి. ప్రజల సమస్యలపై ప్రతిపక్షాలు గొంతెత్తకుండా నిరోధించేందుకే ఈ చీకటి జీవో తెచ్చారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. జీవోను రద్దు చేయాలని గత కొన్ని రోజులుగా నిరసనలు, ధర్నాలు, ఆందోళనలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు కందుకూరు ఘటనే ఈ జోవో తీసుకురావడానికి కారణమని.. ప్రభుత్వం చెపుతున్న ప్రతిపక్షాలు మాత్రం కేవలం తమ గొంతుకను వినిపించనీయకుండా చేయడానికే అని తీవ్ర విమర్శలు చేశాయి.

అయితే జీవో నెం 1 కేవలం ప్రతిపక్షాలకే అనే ఆరోపణలు సైతం ఎదరవుతూనే ఉన్నాయి. అధికారంలో ఉన్న నేతలకు వర్తించని జీవో.. కేవలం ప్రతిపక్షనేతలకే వర్తిస్తుందనే విషయం తేటతెల్లమవుతోంది. అధికారంలో ఉన్న చిన్న నేతల నుంచి పెద్ద తలకాయల వరకూ చేపట్టే ర్యాలీలకు పోలీసులే మద్దతు తెలపడం ఇందుకు నిదర్శనం. మొన్న తాజాగా మంత్రి ఆదిమూలపు సురేష్​.. 500 మందితో డీజే పాటలు, బాణాసంచా మోతతో పెద్దఎత్తున్న ర్యాలీలు చేపట్టిన నోరు మెదపలేదు.

అయితే సీపీఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి రామకృష్ణ దీనిని తీవ్రంగా ఖండించారు. ప్రభుత్వం అమలు చేసిన జోవోను రద్దు చేయకపోతే హైకోర్టుకు వెళ్తామన్నారు. అన్నట్లుగానే న్యాయస్థానంలో లంచ్​ మోషన్​ పిటిషన్​ దాఖలు చేశారు. దీనిపై విచారణ జరిపిన న్యాయస్థానం.. నిబంధనలు విరుద్ధంగా జీవో నెం 1 ఉందని అభిప్రాయపడతూ.. ఈ నెల 23 వరకు దానిని సస్పెండ్​ చేస్తూ మధ్యంతర ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

