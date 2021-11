'వైకాపా గుర్తింపు రద్దు చేయండి'.. ఈసీకి తెదేపా వినతి

దిల్లీకి వెళ్లిన పలువురు తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు.. కేంద్ర ఎన్నికల సంఘాన్ని కలిశారు(tdp leaders Meet to Central Election Commission). వైకాపా గుర్తింపును రద్దు చేయాలని ఎన్నికల సంఘాన్ని ( tdp leaders complaint to ec on ycp) కోరారు. రాష్ట్రంలో ప్రతిపక్షాలపై చేస్తున్న దాడులు, వ్యాఖ్యలను ఈసీ దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. గంజాయి సహా రాష్ట్రంలోని సమస్యలను ప్రస్తావిస్తే తమపై దాడులు చేస్తున్నారని.. తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. దీనిపై విచారించి చర్యలు తీసుకుంటామని ఈసీ తమకు హామీ ఇచ్చినట్టు తెదేపా నేతలు తెలిపారు. ఈసీని కలిసిన వారిలో ఎంపీ కేశినేని నాని, కనకమేడల, నిమ్మల కిష్టప్ప ఉన్నారు.

ఇదీ చదవండి..

CBN: ఆ ఎన్నికల్లో వైకాపాను ఓడిస్తేనే.. రాష్ట్రానికి రక్షణ: చంద్రబాబు