తిరుమలలో శ్రీవారి పుష్పయాగం(srivari Pushpayagam at tirumala) వైభవంగా జరిగింది. పుష్పయాగంలో భాగంగా.. ఆలయ కల్యాణ మండపంలో ఉత్సవమూర్తులకు స్నపన తిరుమంజనం నిర్వహించారు. మధ్యాహ్నం 1 నుంచి సాయంత్రం 5 వరకు పుష్ప కైంకర్యం నిర్వహించున్నారు. పుష్ప కైంకర్యంలో ఏడు టన్నుల పూల(pushpa kainkaryam with seven tons of flowers at tirumala)ను ఉపయోగించున్నారు. ఈ పూలను తెలుగు రాష్ట్రాలు, కర్ణాటకకు చెందిన దాతలు పంపారు.

శ్రీవారి సేవలో పలువురు..

తిరుమల శ్రీవారిని మంత్రి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి, ఎంపీ మిథున్ రెడ్డి(minister peddireddy and mp mithun reddy visit tirumala) దర్శించుకున్నారు. ఈ ఉదయం వీఐపీ ప్రారంభ దర్శన సమయంలో స్వామివారి సేవలో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా తితిదే ఆధికారులు(ttd) స్వాగతం పలికి ప్రత్యేక దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు. దర్శనానంతరం రంగనాయకుల మండపంలో స్వామివారి తీర్థప్రసాదాలను అందజేశారు.

