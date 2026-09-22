22-09-2026 Telangana News Today Live Updates : ఆదిలాబాద్ రిమ్స్ ఆస్పత్రిలో అగ్నిప్రమాదం - చిన్నారి మృతి
Published : September 22, 2026 at 6:45 AM IST|
Updated : September 22, 2026 at 6:52 AM IST
22-09-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం
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ఉప్పర్పల్లిలో పార్కింగ్ విషయంలో ఇరువర్గాల మధ్య ఘర్షణ
ఉప్పర్పల్లిలో పార్కింగ్ విషయంలో ఇరువర్గాల మధ్య ఘర్షణ చోటుచేసుకుంది. కత్తులు చూపిస్తూ చంపేస్తామని బెదిరించినట్లు ఇద్దరిపై ఆరోపణలొచ్చాయి. స్థానికుల ఫిర్యాదుతో వారిద్దరినీ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
ఆదిలాబాద్ అగ్నిప్రమాదంలో చిన్నారి మృతి
ఆదిలాబాద్ అగ్నిప్రమాదంలో చిన్నారి మృతి చెందింది. అగ్నిప్రమాదంలో అస్వస్థతకు గురైన పిల్లలను ప్రైవేటు ఆస్పత్రికి తరలించారు. వారిలో 26 మంది చిన్నారులు క్షేమంగా ఉన్నారు.
ఆదిలాబాద్ రిమ్స్ ఆస్పత్రిలో అగ్నిప్రమాదం
ఆదిలాబాద్ రిమ్స్ ఆస్పత్రిలో అగ్నిప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. విద్యుదాఘాతంతో పిల్లల వార్డుల్లో ఏసీ పేలింది. పొగలు దట్టంగా అలుముకోవడంతో పలువురు అస్వస్థతకు గురయ్యారు. దీంతో అస్వస్థతకు గురైన పిల్లలను ప్రైవేటు ఆస్పత్రికి తరలించారు. అగ్నిమాపక సిబ్బంది సహాయ చర్యలు చేపట్టారు.