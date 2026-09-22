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22-09-2026 Telangana News Today Live Updates : ఆదిలాబాద్‌ రిమ్స్‌ ఆస్పత్రిలో అగ్నిప్రమాదం - చిన్నారి మృతి

Telangana Live Updates
తెలంగాణ తాజా వార్తలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 22, 2026 at 6:45 AM IST

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Updated : September 22, 2026 at 6:52 AM IST

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22-09-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం

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6:47 AM, 22 Sep 2026 (IST)

ఉప్పర్‌పల్లిలో పార్కింగ్ విషయంలో ఇరువర్గాల మధ్య ఘర్షణ

ఉప్పర్‌పల్లిలో పార్కింగ్ విషయంలో ఇరువర్గాల మధ్య ఘర్షణ చోటుచేసుకుంది. కత్తులు చూపిస్తూ చంపేస్తామని బెదిరించినట్లు ఇద్దరిపై ఆరోపణలొచ్చాయి. స్థానికుల ఫిర్యాదుతో వారిద్దరినీ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

6:45 AM, 22 Sep 2026 (IST)

ఆదిలాబాద్‌ అగ్నిప్రమాదంలో చిన్నారి మృతి

ఆదిలాబాద్‌ అగ్నిప్రమాదంలో చిన్నారి మృతి చెందింది. అగ్నిప్రమాదంలో అస్వస్థతకు గురైన పిల్లలను ప్రైవేటు ఆస్పత్రికి తరలించారు. వారిలో 26 మంది చిన్నారులు క్షేమంగా ఉన్నారు.

6:40 AM, 22 Sep 2026 (IST)

ఆదిలాబాద్‌ రిమ్స్‌ ఆస్పత్రిలో అగ్నిప్రమాదం

ఆదిలాబాద్‌ రిమ్స్‌ ఆస్పత్రిలో అగ్నిప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. విద్యుదాఘాతంతో పిల్లల వార్డుల్లో ఏసీ పేలింది. పొగలు దట్టంగా అలుముకోవడంతో పలువురు అస్వస్థతకు గురయ్యారు. దీంతో అస్వస్థతకు గురైన పిల్లలను ప్రైవేటు ఆస్పత్రికి తరలించారు. అగ్నిమాపక సిబ్బంది సహాయ చర్యలు చేపట్టారు.

Last Updated : September 22, 2026 at 6:52 AM IST

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