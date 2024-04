Unknown Person Tried to Throw Stone on Pawan Kalyan: ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా గుంటూరు జిల్లా తెనాలిలో జనసేన అధినేత పవన్‌ కల్యాణ్‌ వారాహి యాత్ర (Pawan Kalyan Varahi Yatra) నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన వారాహి యాత్రలో అధినేత పవన్‌ కల్యాణ్‌పై ఓ ఆగంతకుడు రాయి విసిరినట్లు కలకలం రేగింది. స్థానికులు, అభిమానులు ఆ యువకుడిని గుర్తించి పోలీసులకు అప్పగించడంతో అందరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.

పట్టణంలో రోడ్‌షో చెంచుపేట వద్దకు చేరుకోగానే అక్కడ ఓ యువకుడు తన చేతిలో ఏదో పట్టుకుని పవన్‌ కల్యాణ్‌ వైపు చూస్తూ విసురుతున్నట్లుగా జన సైనికులు అనుమానించారు. ఆ యువకుడిని పట్టుకుని మాట్లాడుతుండగానే పోలీసులు వచ్చి అతడిని అదుపులోకి తీసుకుని పక్కనున్న ఓ కల్యాణ మండపానికి తీసుకెళ్లి విచారించారు. అయితే ఆ యువకుడు విసిరింది రాయా లేక చెప్పా అనేది స్పష్టంగా తెలియడం లేదు. ఒప్పంద ఉద్యోగిగా పనిచేస్తున్న యువకుడు పొన్నూరు మండలానికి చెందిన దిలీప్‌గా గుర్తించారు.