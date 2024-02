Unemployed protest under TNSF against Mega DSC in Visakha : త్వరలో ప్రభుత్వం దద్దరిల్లే విధంగా నిరుద్యోగులందరూ ఏకమై సీఎం క్యాంప్​ కార్యాలయాన్ని ముట్టడిస్తామని విశాఖలో టీఎన్​ఎస్ఎఫ్​ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ఎం.వీ ప్రణవ్​ గోపాల్​ వెల్లడించారు. ఎన్నికల ముందు మెగా డీఎస్సీ అంటూ సీఎం జగన్​ మోహన్​ రెడ్డి నిరుద్యోగులను మోసం చేస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. రాష్ట్రంలో 23 వేలకు పైగా టీచర్​ పోస్టులు ఉంటే 6 వేల పోస్టులకే నోటిషికేషన్​ ఇవ్వటం దారుణమన్నారు. పాదయాత్ర సమయంలో మెగా డీఎస్సీ ప్రకటిస్తానని చెప్పి నిరుద్యోగులను మోసం చేశారన్నారు.

ఎన్నికల సమయంలో వైసీపీ ప్రభుత్వ కల్లబొల్లి మాటలు నమ్మేందుకు నిరుద్యోగులు సిద్ధంగా లేరని ప్రణవ్ గోపాల్​ పేర్కొన్నారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నిరుద్యోగ సంఘాలు చేస్తున్న ఉద్యమ పోరాటాలను ప్రభుత్వం పోలీసుల అండతో అడ్డుకోవడాన్ని తీవ్రంగా ఖండించారు. వచ్చే ఎన్నికల్లో టీడీపీ ఘన విజయం సాధించి, ఖాళీగా ఉన్న టీచర్ పోస్టులను భర్తీ చేస్తుందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు.