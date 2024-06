వారి సేవలు ఇక అవసరం లేదు- కొత్త ప్రభుత్వం కీలక ఆదేశాలు - AP CS Orders on Retired Employees

AP CS Orders to Remove Retired Employees who are Still Working: రిటైరైనా ఇంకా కొనసాగుతున్న ఉద్యోగులపై ప్రభుత్వం వేటు వేసింది. వారందరినీ తప్పిస్తూ ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి నీరబ్‌ కుమార్‌ (AP CS Nirab Kumar) ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. వైఎస్సార్​సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో వివిధ విభాగాల్లో రిటైర్డైన కొందరు ఉద్యోగులను కొనసాగించారు. వీరి సేవలపై ప్రస్తుత ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. వారందరు వెంటనే రాజీనామాలు సమర్పించాలని ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది. ఈ నెల 24వ తేదీలోగా రిటైర్డ్ ఉద్యోగుల తొలగింపుపై నివేదికివ్వాలని ఆదేశించింది.

సీఎస్​ను కలిసిన తెలంగాణ ఉద్యోగులు: తెలంగాణకి చెందిన ఉద్యోగులు ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో పని చేస్తున్నారని, వారిని తమ రాష్ట్రానికి పంపాలని టీఎన్‌జీఓ సంఘం నేతలు ఏపీ ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి నీరబ్‌కుమార్‌ను కలిసి విన్నవించారు. ఈ సందర్భంగా ఉద్యోగుల రిలీవ్‌పై ఇప్పటికే తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఆ రాష్ట్రాన్ని కోరినట్లు సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మారం జగదీశ్వర్‌ తెలిపారు.