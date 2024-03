Old Man Dies Due to Ambulance Delay in Sri Satya Sai District : శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా మడకశిర మండలం జమ్మానిపల్లిలో అంబులెన్స్ ఆలస్యంగా రావడంతో నరసింహప్ప అనే వృద్ధుడు మృతి చెందాడు. నరసింహప్పకు తీవ్ర కడుపు నొప్పి రావడంతో కుటుంబ సభ్యులు ఆసుపత్రికి తరలించేందుకు 108 వాహనానికి ఫోన్‌ చేశారు. వృద్ధుడు తీవ్ర కడుపు నొప్పితో చాలాసేపు కొట్టుమిట్టాడాడు. ఒక్కసారిగా అతనిలో కదలికలు లేకపోవడంతో ప్రైవేట్ వాహనంలో మడకశిరలోని ఆసుపత్రికి తరలించేందుకు కుటుంబ సభ్యులు సిద్ధమయ్యారు.

అంతలోనే అక్కడికి వచ్చిన ఆంబులెన్సు సిబ్బంది పరీక్షించి నరసింహప్ప మృతి చెందాడని తెలపడంతో కుటుంబ సభ్యుల రోదనలు మిన్నంటాయి. సరైన సమయంలో ఆంబులెన్సు వచ్చి ఉంటే అతడి ప్రాణాలు దక్కేవని కుటుంబ సభ్యులు ఆవేదన వ్యక్తపరిచారు. ఆంబులెన్సు సిబ్బంది అలసత్వం కారణంగానే నరసింహప్ప చనిపోయాడని కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపిస్తున్నారు. ప్రభుత్వం ఉచితాలు అందించే కన్నా విద్య, వైద్యసేవలకు ఎలాంటి ఆటుపోట్లు లేకుండా వాటిని ముందుకు తీసుకెళ్లాలని గ్రామస్థులు కోరుతున్నారు. వృద్ధుడి మృతితో గ్రామంలో విషాదఛాయలు అలుముకున్నాయి.