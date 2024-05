వెంగముక్కపాలెంలో టీడీపీ నేతల ఆందోళన- దాడి చేసి ఫిర్యాదు చేసిన వైఎస్సార్సీపీకే పోలీసుల మద్దతు - TDP Leaders Concern in Ongole

Concern of TDP Leaders in Police Try to Arrest: ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలు నియోజకవర్గం వెంగముక్కపాలెంలో వైఎస్సార్సీపీ మూకల దాడిలో బాధితులుగా ఉన్న వారిని పోలీసులు అరెస్టు చేసేందుకు యత్నించగా తెలుగుదేశం నాయకులు అడ్డుకున్నారు. పోలింగ్‌ రోజున వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థి బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి కోడలు కావ్యరెడ్డి వెంగముక్కపాలెం పోలింగ్‌ బూత్​లో హల్‌చల్‌ చేయటంపై టీడీపీ ఏజెంట్‌ అభ్యంతరం చెప్పారు. దీంతో అక్కడ నుంచి వెళ్లిపోయి కక్షపూరితంగా కావ్యరెడ్డి అనుచరులతో కలిసి టీడీపీ ఏజెంట్‌ ఇంటిపై అర్ధరాత్రి దాడి చేసి తిరిగి వారిపై కేసు పెట్టారు.

దీనిపై ఈ రోజు వెంగముక్కపాలెం పోలీసులు తెలుగుదేశం వారిని అరెస్టు చేసేందుకు వచ్చారు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న టీడీపీ నాయకులు, ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి దామచర్ల జనార్దన్​ తన న్యాయవాదులతో వెంగముక్కపాలెం చేరుకొని పోలీసులను అడ్డుకున్నారు. బాలినేని కుటుంబ సభ్యులు పోలింగ్ రోజు వెంగముక్కపాలెంలో హల్‌చల్‌ చేస్తే టీడీపీ శ్రేణులను ఇరికించే యత్నం చేస్తున్నారని విమర్శించారు. దీంతో పోలీసులు ఏమీ చేయలేక వెనుదిరిగారు.