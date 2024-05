ETV Bharat / state

అగమ్యగోచరంగా పిన్నెల్లి రాజకీయ జీవితం - ఏడేళ్లకు తగ్గకుండా శిక్షపడేనా? - Pinnelli Political Career

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team Published : May 23, 2024, 8:58 AM IST | Updated : May 23, 2024, 9:29 AM IST

YCP MLA Pinnelli Political Career ( ETV Bharat )

Last Updated : May 23, 2024, 9:29 AM IST