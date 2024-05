ETV Bharat / state

ఎన్నికలకు సర్వం సిద్ధం - పోలింగ్ స్టేషన్లకు ఈవీఎంలు - EVM Distribution For Voting

Published : May 12, 2024, 12:32 PM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Polling Materials And EVM Machines Distribution For Voting To Polling Stations ( ETV Bharat )