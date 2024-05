ETV Bharat / state

పోలీస్ స్టేషన్‌లో కానిస్టేబుల్ ఆత్మహత్య - కారణం చెప్పని పోలీసులు - Constable Suicide in Police Station

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team Published : May 16, 2024, 10:28 AM IST | Updated : May 16, 2024, 10:57 AM IST

Constable Suicide in Srisailam One Town Police Station ( ETV Bharat )

Constable Suicide in Srisailam One Town Police Station : శ్రీశైలం ఒకటో పట్టణ పోలీసుస్టేషన్‌లో కానిస్టేబుల్ శంకర్‌రెడ్డి ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. పోలీస్‌స్టేషన్‌ విశ్రాంతి గదిలోనే శంకర్ రెడ్డి తుపాకితో కాల్చుకొని ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. మృతుడు రక్తపుమడుగులో పడి ఉన్న ఘటనను పోలీసులు గుర్తించారు. ఆత్మహత్యకు గల కారణాలు ఇంకా తెలయలేదు. సమాచారం అందుకున్న సీఐ ప్రసాద్‌రావు అక్కడికి చేరుకొని ఘటన స్థలానికి చేరుకున్నారు. అనంతరం విచారణ చేస్తున్నారు. ఆత్మకూరు డీఎస్పీ శ్రీనివాసరావు శ్రీశైలం చేరుకున్న తర్వాత పూర్తి వివరాలు వెల్లడిస్తామని పోలీసులు తెలిపారు. 2001లో సివిల్ కానిస్టేబుల్​గా ఉద్యోగంలో చేరిన శివ శంకర్ రెడ్డి కర్నూలు, పెద్దకడబూరు శ్రీశైలం పోలీస్ స్టేషన్​లో విధులు నిర్వర్తించారు. పోలీస్ స్టేషన్‌లో కానిస్టేబుల్ ఆత్మహత్య

