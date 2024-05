ETV Bharat / international

ముందస్తు ఎన్నికలకు రిషి సునాక్- వర్షంలో తడుస్తూనే ఎలక్షన్​ డేట్ అనౌన్స్​మెంట్ - UK General Elections 2024

By ETV Bharat Telugu Team Published : May 23, 2024, 7:29 AM IST | Updated : May 23, 2024, 9:30 AM IST

UK General Elections 2024 ( Associated Press )

Last Updated : May 23, 2024, 9:30 AM IST