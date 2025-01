ETV Bharat / health

విటమిన్​ B12 లోపిస్తే చాలా డేంజర్ - ఈ ఫుడ్స్​ తినాలంటున్న నిపుణులు! - BEST FOODS TO VEGETARIANS FOR B12

Best Foods to vegetarians for Vitamin B12 ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Telangana Team Published : 2 hours ago