మీకు ఆస్తమా ఉందా? - అయితే వీటి జోలికి పోవద్దంటున్న నిపుణులు! - ASTHMA PATIENTS AVOID THIS FOODS

Published : May 17, 2025 at 7:35 PM IST

By ETV Bharat Health Team

Asthma Patients Should Always Avoid This Food : ప్రస్తుతం ఆస్తమాతో ఇబ్బంది పడుతున్న వారి సంఖ్య రోజురోజుకీ పెరుగుతోంది. ఇది శ్వాసకోశ వ్యవస్థకు సంబంధించిన దీర్ఘకాలిక వ్యాధి. ఆస్తమా ఒకసారి వచ్చిందంటే లైఫ్ లాంగ్ కొనసాగుతుంది. ఈ వ్యాధి వల్ల కొన్ని సందర్భాల్లో శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది, తీవ్రమైన అలసట, నిద్రలో అంతరాయం లాంటి సమస్యలు ఎదురవుతుంటాయి. ఈ క్రమంలోనే ఆస్తమాతో బాధపడేవారు మందులు వాడటంతో పాటు తినే ఆహారంపైనా ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టాల్సి అవసరం ఉంది. కొన్ని పదార్థాలు తినడం వల్ల ఆరోగ్యం మీద ప్రతికూల ప్రభావం పడుతుందంటున్నారు. అలాంటి ఆహార పదార్థాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

టీ, కాఫీకి దూరంగా : రోజు ఉదయం, సాయంత్రం టీ, కాఫీ తాగే అలవాటు చాలా మందిలో ఉంటుంది. వీటిలో కెఫిన్ స్థాయి అధికంగా ఉండటం వల్ల నాడీ వ్యవస్థను ఉత్తేజపరుస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీని వల్ల హృదయ స్పందన రేటు వేగంగా మారిపోవచ్చు, దీంతో శ్వాసకోశ సమస్యలు ఉన్నవారికి కెఫిన్ అనేది మరింత తీవ్రతరం చేయవచ్చనని తెలిపారు.

చల్లని పదార్థాలు తినవద్దు : వంట చేయడానికి తాజా ఆహార పదార్థాలు అవసరమే. కానీ ఫ్రీజర్​లో నిల్వ ఉంచిన ఆహారపదార్థాలు, పచ్చళ్లు అనేవి ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపిస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇవి ఎలర్జీ ప్రభావం పెంచడంతో పాటు శ్వాసనాళాలు బిగుసుకుపోవడానికి కారణమవుతుందని పేర్కొన్నారు. చల్లగా ఉండే కూల్ డ్రింక్స్ లాంటివి తాగడం వల్ల గొంతు చల్లబడుతుంది, కానీ ఆస్తమా బాధితులకు ప్రమాదకరమని వివరించారు.

ఆస్తమా బాధితులు చల్లని పదార్థాలు తీసుకోవడం వల్ల గొంతులో వాపు ఏర్పడి శ్వాస తీసుకోవడానికి ఇబ్బందిగా ఉంటుందని తెలిపారు. చల్లని, తీపి ఐస్ క్రీం గొంతు సమస్యలను కలిగిస్తుందని తెలిపారు. శరీర ఉష్ణోగ్రత తక్కువగా ఉండటం వల్ల, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది ఉండవచ్చనని వివరించారు. దీనితో పాటు, గొంతులో శ్లేష్మం పెరగడం వల్ల సమస్య మరింత తీవ్రమవుతుందని వీటికి దూరంగా ఉంటేనే ఆరోగ్యానికి మంచిదని తెలిపారు.