How To Clean Your Car Interiors At Home : లక్షలు ఖర్చు చేసి కొన్న కార్లను ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రం చేయకపోతే వాటికి ఉండే లుక్​ పోతుంది. అది ఎక్స్​టర్నల్​ లుక్​ కానివ్వండి, ఇంటర్నల్​ లుక్​ అవ్వనివ్వండి. ఇదిలా ఉంటే చాలామంది కారు ఇంటీరియర్​ను క్లీన్​ చేసుకోలేక అనేక ఇబ్బందులు పడుతుంటారు. దానిని ఎలా క్లీన్​ చేయాలో కూడా చాలామందికి తెలియదు. ఈ నేపథ్యంలో కొన్ని సులువైన చిట్కాలను పాటించడం ద్వారా మన కారు ఇంటీరియర్​ను మనమే ఇంటి వద్ద చక్కగా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. మరి ఆ టిప్స్​ ఏంటంటే.

చెత్తను తొలగించండి

మనం కొన్నిసార్లు తినుబండారాలు, టిష్యూ పేపర్లు సహా ఇతరత్రా చెత్తను కారులోనే వదిలేస్తుంటాం. అటువంటి వ్యర్థాలు ఏమీ లేకుండా మీ కారును శుభ్రంగా ఉంచుకోండి. ఇలా చేయటం ద్వారా మీ వాహనం ఎల్లప్పుడూ క్లీన్​గా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా వాక్యూమ్​ క్లీనర్​ లాంటి పరికరాలతో కూడా మీ కారును శుభ్రంగా ఉంచుకోవచ్చు.

ఫ్యాబ్రిక్​ క్లీనర్స్​​ను వాడండి

కార్లను శుభ్రపరచటానికి మార్కెట్​లో ప్రత్యేకంగా కొన్ని ఫ్యాబ్రిక్ క్లీనర్​లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. మీ వాహనాన్ని క్లీన్​ చేసేటప్పుడు తప్పనిసరిగా వాటిని వాడండి. అదే విధంగా కారును తుడిచేటప్పుడు శుభ్రమైన క్లాత్​ను మాత్రమే వినియోగించండి.

లెదర్​ క్లీనింగ్​

కారు లోపలి లెదర్​ లేదా వినైల్​ మెటీరియల్​ను శుభ్రపరిచేందుకు తేలికపాటి సోప్​ లిక్విడ్ లేదా లెదర్​ క్లీనర్​​ను వాడండి. లెదర్​ను తుడిచేందుకు ప్రత్యేకంగా కొన్ని క్లీనర్స్​ అందుబాటులో ఉన్నాయి. వాటిని సాఫ్ట్​ క్లాత్​కు అప్లై చేసి లెదర్​ సర్​ఫేస్​లను సున్నితంగా తుడవండి. ఆ తర్వాత తుడిచిన భాగాన్ని పొడి గుడ్డతో మరోసారి క్లీన్​ చేయండి. ఇలా చేస్తే ఏదైనా తేమ ఉంటే కూడా ఆరిపోతుంది. అయితే లెదర్​ వస్తువులను క్లీన్​ చేసేటప్పుడు నీటిని ఎక్కువగా వాడకుండా చూసుకోవాలి. లేదంటే అది మీ కారు లెదర్​ ఇంటీరియర్​ను డ్యామేజ్​ చేస్తుంది.

దుర్వాసనలను దూరం చేయండి

కారు లోపల కొన్ని సార్లు దుర్వాసనలు వస్తుంటాయి. వాటిని అరికట్టడానికి బేకింగ్​ సోడాను సీట్లపై చల్లి కొన్ని గంటల పాటు అలానే ఉంచండి. అనంతరం దానిని క్లీన్​ చేయండి. అదే విధంగా కారులో ఎప్పుడూ వచ్చే వాసనలను అరికట్టడానికి ఒక బేకింగ్​ సోడా బాక్స్​ను వెంట ఉంచుకోవటం మంచిది.

ఎయిర్​ వెంట్​లను రీఫ్రెష్​​ చేయండి

కార్లలోని ఎయిర్​ వెంట్​లను ఎప్పటికప్పుడు క్లీన్​ చేసి రీఫ్రెష్​​ చేయండి. ఇందుకోసం మీరు ఎయిర్​ ఫ్రెషనర్స్​ను ఉపయోగించవచ్చు. ఇలా చేయడం ద్వారా మీ వాహనంలో ఎప్పుడూ దుర్వాసన రాకుండా ఉంటుంది. మంచి సువాసనలు వెదజల్లుతాయి.

