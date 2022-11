காலிப்பணியிடங்கள்:

Senior Research Fellow – 2

Junior Research Fellow – 2

Technical Assistant – 1

கல்வி தகுதி:

Senior Research Fellow பணிக்கு விண்ணப்பிப்பவர்கள் ME/ M.Tech in Metallurgical and Materials Engineering/ Materials Science/ Mechanical Engineering/ Manufacturing Technology/ Production Engineering படித்திருக்க வேண்டும். மேலும் இரண்டு வருட பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும். கேட் தேர்வு முடித்திருக்க வேண்டும்.

Junior Research Fellow பணிக்கு விண்ணப்பிப்பவர்கள் ME/ M.Tech in Metallurgical and Materials Engineering/ Materials Science/ Mechanical Engineering/ Manufacturing Technology/ Production Engineering படித்திருக்க வேண்டும். மேலும் கேட் தேர்வு முடித்திருக்க வேண்டும்.

Technical Assistant பணிக்கு விண்ணப்பிப்பவர்கள் B.E/B.Tech with First class in Mechanical/Metallurgical and Material Science from recognized University with or without GATE qualification. அல்லது M.Sc. (Chemistry/Physics/Materials science) from recognized university with or without GATE/NET qualification with two years’ experience. அல்லது M.E/M.Tech with First class in Metallurgical and Materials Engineering/Materials Science/Mechanical Engineering/Manufacturing Technology/Production Engineering from recognized University with or without GATE qualification .

சம்பள விவரம்:

Senior Research Fellow – ரூ.35,000

Junior Research Fellow – ரூ.31,000

Technical Assistant – ரூ. 21,600

தேர்வு முறை:

விண்ணப்பதாரர்கள் 18/11/2022 அன்று நடைபெற உள்ள நேர்காணல் மூலம் தேர்வு செய்யப்பட உள்ளனர்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை:

விருப்பமுள்ளவர்கள் https://nitt.edu/home/other/jobs/MME-CMPDI_Project_staff_advt_OCT2022-v2.pdf என்ற அதிகாரப்பூர்வ பக்கத்தில் உள்ள விண்ணப்ப படிவத்தை பூர்த்தி செய்து 12.11.2022 தேதிக்குள் babu@nitt.edu or kumaresh1965@yahoo.co.in என்ற மின்னஞ்சல் முகவரியில் மின்னஞ்சல் அனுப்ப வேண்டும். அல்லது Dr.S.P.Kumaresh Babu, Professor,Dept of MME,NIT,Trichy-15 என்ற முகவரிக்கு கடைசி தேதிக்குள் சென்றடையும் படி அஞ்சல் மூலம் அனுப்ப வேண்டும்.

இதையும் படிங்க: ரேஷன் கடைகளில் வேலைவாய்ப்பு..!