இந்த செமஸ்டரில் புதிய பாடப்பிரிவுகளாக திட்டமிடல் மற்றும் கட்டடக்கலை ஆய்வுக்கான ஆராய்ச்சி நடைமுறைகள் (Research Methodology for Planning and Architectural Studies), கணக்கீட்டு மரபியல் (Computational Genomics), கட்டமைப்பு அதிர்வு (Structural Vibration), பயன்பாட்டுப் புள்ளியியல் வெப்பஇயக்கவியல் (Applied Statistical Thermodynamics), விளையாட்டும் தகவல்களும் (Games and Information), பரிசோதனை ரோபாட்டிக்ஸ் (Experimental Robotics) போன்றவை இடம்பெற உள்ளன.