இன்டர்ன்ஷிப்பிற்காக சென்னை ஐஐடிக்கு வருகை தந்த நிறுவனங்களின் எண்ணிக்கை, 51 சதவீதம் உயர்ந்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. டெக்சாஸ் இன்ஸ்ட்ரூமென்ட்ஸ் (Texas Intruments), ஜே.பி.மோர்கன் சேஸ் அண்ட் கோ (JP Morgan Chase and co), அடோப் (Adobe), பிராக்டர் அண்ட் கேம்பிள் (Procter and Gamble), டாக்டர் ரெட்டீஸ் லேபரேட்டரீஸ் (Dr.Reddys Laboratories) போன்ற நிறுவனங்கள் அதிக எண்ணிக்கையிலான மாணவர்களை இன்டர்ன்ஷிப்பிற்காக தேர்வு செய்தன.