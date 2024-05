ETV Bharat / state

விடுதலைப்புலிகள் மீதான தடை நீட்டிப்பு: மத்திய அரசுக்கு வைகோ கடும் கண்டனம்! - Vaiko on LTTE Ban

Published : May 16, 2024, 4:34 PM IST

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Representative image of LTTE and vaiko image ( Credits to Getty Images )