Fact Check; சோனம் வாங்சுக்கின் க்ளிப் செய்யப்பட்ட வீடியோ 'Plebiscite' சமூக ஊடகங்களில் பகிரப்பட்டது - உண்மை என்ன? - WANGCHUK PLEBISCITE FAKE VIDEO

டெல்லி: காஷ்மீருக்கு பொது வாக்கெடுப்பு நடத்த வேண்டும் என்று பருவநிலை ஆர்வலர் சோனம் வாங்சுக் கூறிய வீடியோவை பல சமூக ஊடக பயனர்கள் பகிர்ந்துள்ளனர். இதுகுறித்து பிடிஐ உண்மை சரிபார்ப்பு டெஸ்க் விசாரணையில், வாங்சுக்கின் நேர்காணலின் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பகுதி சூழலில் இருந்து எடுக்கப்பட்டு தவறான கூற்றுகளுடன் சமூக ஊடகங்களில் பகிரப்பட்டது.

புகழ்பெற்ற பொறியாளர் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர் சோனம் வாங்சுக் சமீபத்தில் லடாக்கிற்கு மாநில அந்தஸ்து மற்றும் அரசியலமைப்பின் ஆறாவது அட்டவணையில் அதை சேர்ப்பது போன்ற கோரிக்கைகளுக்காக பூஜ்ஜிய வெப்ப நிலையில் 21 நாள் உண்ணாவிரதத்திற்கு தலைமை தாங்கினார்.

உரிமை கோரவும்: ஃபேஸ்புக் பயனர் ஒருவர் கடந்த மே 19ஆம் தேதியன்று சோனம் வாங்சுக் காஷ்மீருக்கு வாக்கெடுப்பு நடத்த கோரியதாகக் கூறி வீடியோவை பகிர்ந்துள்ளார்.

வீடியோவின் தலைப்பு: "மகசேசே விருதின் உண்மையான நிறம் இப்போது வெளிவருகிறது. சந்தேகத்திற்கு ஆர்வலர் சோனம் வாங்சுக் லேவில் காஷ்மீருக்கு வாக்கெடுப்பு கோருகிறார். தற்போது பிரிவினைவாதியாக மாறியுள்ளார்".

இடுகைக்கான இணைப்பு இங்கே உள்ளது. அதன் ஸ்கிரீன்ஷாட் கீழே உள்ளது:

தவறான உரிமைகோரலுடன் பகிரப்பட்ட வீடியோவின் ஸ்கிரீன்ஷாட் (photo credits - ETV Bharat Tamil Nadu)

விசாரணை: டெஸ்க் InVid Tool Search மூலம் வீடியோவை இயக்கி பல கீ பிரேம்களை கண்டறிந்தது. கூகுள் லென்ஸ் மூலம் கீ ஃப்ரேம்களில் ஒன்றை இயக்கும்போது, ஒரே மாதிரியான உரிமை கோரல்களுடன் ஒரே வீடியோவைக் கொண்ட பல இடுகைகளை டெஸ்க் கண்டறிந்தது. அத்தகைய மூன்று இடுகைகளை இங்கே பார்க்கலாம் மற்றும் அவற்றின் காப்பக பதிப்புகளை முறையே இங்கே பார்க்கலாம்.

தவறான உரிமைகோரலுடன் பகிரப்பட்ட கிளிப்புகள் வீடியோக்களின் ஸ்கிரீன்ஷாட்கள் (photo credits - ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த வீடியோ ட்விட்டரில் அதிகம் பகிரப்பட்டது. அத்தகைய இரண்டு இடுகைகளை இங்கேயும் பார்க்கலாம், அவற்றின் காப்பகப்படுத்தப்பட்ட பதிப்புகளை முறையே இங்கேயும் காணலாம்.

டெஸ்க் குறிப்பிட்ட வார்த்தைகளுடன் தனிப்பயனாக்கப்பட்ட கூகுள் தேடலை நடத்தியது. மேலும், வாங்சுக்கின் நேர்காணலின் முழுமையான பதிப்பை கண்டறிந்து அதன் க்ளிப் சமூக ஊடகங்களில் பகிரப்பட்டது.

வீடியோவிற்கான இணைப்பு இங்கே உள்ளது மற்றும் அதன் ஸ்கிரீன்ஷாட் கீழே உள்ளது:

சோனம் வாங்சுக் வழங்கிய அசல் பேட்டியின் ஸ்கிரீன்ஷாட் (photo credits - PTI)

இரண்டு வீடியோக்களின் காட்சிகளை ஒப்பிடும் ஒரு கலவை படம் கீழே உள்ளது:

வீடியோக்களின் திருத்தப்பட்ட சட்டகம் மற்றும் அசல் சட்டத்தை காட்டும் ஸ்கிரீன்ஷாட் (photo credits - PTI)

15:35 நிமிட வீடியோவைப் பார்க்கும்போது, ​​டெஸ்க் 14:50 நிமிட நேர முத்திரையிலிருந்து வைரலான வீடியோ க்ளிப்பைக் கண்டறிந்தது. நீட்டிக்கப்பட்ட வீடியோவில், வாங்சுக் ஆறாவது அட்டவணை மற்றும் அதன் முக்கியத்துவத்தைப் பற்றி விவாதிக்கிறார்.

14:23 நிமிட நேர முத்திரையில், காஷ்மீருடன் தொடர்ந்து வலுவாக இணைந்திருக்கும் கார்கிலில் வசிப்பவர்கள் குறித்த அவரது கருத்துகளைப் பற்றி சோனமிடம் நேர்காணல் செய்பவர் கேட்கிறார், அதற்கு அவர் பதிலளித்தார், “அதனால் மக்கள் தங்கள் கருத்துக்களைப் பெறலாம் என்று நான் கேட்டுக் கொண்டிருந்தேன். ஆனால், அது முழுப் பகுதி அல்லது மக்கள்தொகையாக இருந்தால் அது நடப்பதை உறுதிசெய்ய நாங்கள் பிரார்த்தனை செய்து கடினமாக உழைப்போம்.

உலகில் எந்தப் பகுதியாக இருந்தாலும் சரி, மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும். மக்கள் தாங்கள் விரும்பும் இடத்திற்குச் செல்ல சுதந்திரமாக இருக்க வேண்டும். அதனால்தான் வாக்கெடுப்புகள் மற்றும் வாக்கெடுப்புகள் பற்றி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்க வேண்டும். எனவே, எல்லோரும் ஒரே மாதிரி நினைத்தால், ஏன் காஷ்மீரில் இல்லை?

இரண்டு பகுதிகளின் சமூக, அரசியல் மற்றும் மதக் குழுக்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் லே அபெக்ஸ் பாடி (LAB) மற்றும் கார்கில் ஜனநாயகக் கூட்டணி (KDA) ஆகியவற்றின் பிரதிநிதிகள் உயர் அதிகாரம் கொண்ட குழுவுடன் தொடர் கூட்டங்களை நடத்தியுள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 6வது அட்டவணையை அமல்படுத்துதல், மாநில அந்தஸ்து, பணி இட ஒதுக்கீடு, லடாக்கிற்கு தனி பொதுப்பணி ஆணையம் மற்றும் லே மற்றும் கார்கிலுக்கு இரண்டு நாடாளுமன்ற இடங்கள் ஆகிய கோரிக்கைகளை மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் முன்வைத்தது.

அதன் விசாரணையின் அடுத்த பகுதியில், டெஸ்க் சோனம் வாங்சுக்கின் அதிகாரப்பூர்வ சமூக ஊடக கையாளுதல்களை (ட்விட்டர் மற்றும் பேஸ்புக்) ஸ்கேன் செய்து, வைரலான வீடியோவை அவர் தெளிவுபடுத்திய வீடியோவைக் கண்டது.

கடந்த மே 20ஆம் தேதியிட்ட இடுகையின் தலைப்பு: “எனது அறிக்கை அடையாளம் காண முடியாத அளவுக்கு திரிக்கப்பட்டிருப்பதைப் பார்க்க வருத்தமாக இருக்கிறது. ஆனால், எனது வீடியோவின் பின்னணியில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட பதிப்பு எவ்வாறு தவறாக புரிந்துகொள்ளப்படுகிறது என்பதை என்னால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. தயவுசெய்து உண்மையை பரப்புங்கள், பொய்யை அல்ல. சத்யமேவ ஜெயதே”

இடுகைக்கான இணைப்பு மற்றும் காப்பக இணைப்பு இங்கே உள்ளது, அதன் ஸ்கிரீன் ஷாட் கீழே உள்ளது:

சோனம் வாங்சுக்கின் X இடுகையின் ஸ்கிரீன்ஷாட் (photo credits - PTI)

ஒரு குறிப்பை எடுத்துக்கொண்டு, டெஸ்க் கூகுளில் மற்றொரு தனிப்பயனாக்கப்பட்ட முக்கிய வார்த்தை தேடலை நடத்தியது. மேலும், கடந்த மே 20ஆம் தேதியன்று டெஸ்க் ஒரு பிடிஐ அறிக்கையைப் பார்த்தது.

அந்த அறிக்கையின் தலைப்பு “காஷ்மீர் பற்றி சோனம் வாங்சுக் வாக்கெடுப்பு கோரிய கூற்றுக்கள் குறித்து எந்த அறிக்கையும் வெளியிடவில்லை” என்பதாகும்.

அறிக்கைக்கான இணைப்பு இதோ :

அறிக்கையின்படி, சோனம் வாங்சுக் பிடிஐயிடம் தனது அறிக்கை திரிக்கப்பட்டதாகவும், அவர் சூழலுக்கு வெளியே மேற்கோள் காட்டப்பட்டதாகவும் கூறினார். ஆர்வலர் கூறுகையில், “கார்கில் அரசியல்வாதி ஒருவர் லடாக் காஷ்மீருடன் மீண்டும் இணைக்கப்பட வேண்டும் என்று கூறினார். நான் அதை எதிர்த்தேன், இது அவருடைய தனிப்பட்ட பார்வையாக இருந்தால் பரவாயில்லை. ஆனால், கார்கில் மக்கள் அனைவரும் அப்படி உணர்ந்தால், அவர்களால் அதைச் செய்ய முடியும்.

ஆனால் லடாக் யூனியன் பிரதேசமாகவே தொடரும். காஷ்மீருடன் மீண்டும் இணைவதில் எங்களுக்கு விருப்பம் இல்லை. அதுதான் சூழல். அதிலிருந்து ஒரு சிறிய க்ளிப் (நேர்காணல்) காட்டப்பட்டது. நான் காஷ்மீர் பற்றி பேசுவதாகவும், தேச விரோத அறிக்கையை வழங்குவதாகவும் தோன்றும்.

மாநில அந்தஸ்து வழங்கப்படாவிட்டால், ஜம்மு-காஷ்மீருடன் மீண்டும் இணைவது குறித்து கார்கிலில் சில தலைவர்கள் தெரிவித்த கருத்துகள் குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த வாங்சுக், “அது சிலரின் தனிப்பட்ட கருத்தாக இருக்கலாம். ஜம்மு - காஷ்மீர் அரசாங்கம் அதை பார்த்துக் கொள்ளும்"

அதைத் தொடர்ந்து, வைரலான வீடியோவுக்கு வாங்சுக்கின் பதிலுக்காக பிடிஐ அவரை அணுகியது. "சமீபத்தில் நடந்தது போல் என்னுடன் இருந்தாலும் சரி, அமித்ஷா உடன் இருந்தாலும் சரி, அறிக்கைகள் திரிக்கப்பட்டு சிறிய க்ளிப்புகள் பரப்பப்படுவது வருத்தமளிக்கிறது. திரித்துக் கூறுவது சரியல்ல. காஷ்மீர் குறித்து நான் எதுவும் கூறவில்லை” என்று அவர் பிடிஐயிடம் தெரிவித்தார்.

அவரது பதிலின் வீடியோவிற்கான இணைப்பு இதோ, அதன் ஸ்கிரீன்ஷாட் கீழே உள்ளது:

சோனம் வாங்சுக்கின் மறுப்பைக் காட்டும் ஸ்கிரீன்ஷாட் (photo credits -PTI)

அதைத் தொடர்ந்து, வாங்சுக்கின் நேர்காணலின் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பகுதி சூழலில் இருந்து எடுக்கப்பட்டு, தவறான கூற்றுகளுடன் சமூக ஊடகங்களில் பகிரப்பட்டதை டெஸ்க் கண்டறிந்தது.

உரிமைகோரவும்: காஷ்மீருக்கு பொதுவாக்கெடுப்பு நடத்த வேண்டும் என்று சோனம் வாங்சுக் கோரினார்.

உண்மை: வாங்சுக்கின் அறிக்கையின் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பகுதி சூழலில் இருந்து எடுக்கப்பட்டு, தவறான கூற்றுகளுடன் சமூக ஊடகங்களில் பகிரப்பட்டது.

முடிவு: பல சமூக ஊடக பயனர்கள் பருவநிலை ஆர்வலர் சோனம் வாங்சுக் காஷ்மீருக்கு வாக்கெடுப்பு கோருவதாகக் கூறும் வீடியோவைப் பகிர்ந்துள்ளனர். டெஸ்க் அதன் விசாரணையில், வாங்சுக்கின் நேர்காணலின் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பகுதி சூழலில் இருந்து எடுக்கப்பட்டு தவறான கூற்றுகளுடன் சமூக ஊடகங்களில் பகிரப்பட்டது.

