ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਿੰਤਤ, ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ (meeting of Punjab Government Health Department) ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ (government is worried about the new variant of Corona) ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ (No case has come up in Punjab) ਆਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰੂਪ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ।





ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ: ਸਿਵਿਲ ਸਰਜਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਤਿੰਦਰ ਕੌਰ (Ludhiana Civil Surgeon Hitinder Kaur ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਕੋਈ 1 ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 10 ਤੋਂ 18 ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਮਾਫੀ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਨਾ ਲੱਗਣ ਉੱਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਦਰ ਮਲਾਲ





ਪੁਰਾਣੀ ਵੇਕਸਿਨ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨ( government is worried about the new variant of Corona) ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਗਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੀਜੀ ਡੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਵਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲੀਹਰ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਉਤੇ ਇਹ ਪੁਰਾਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਗਰ ਹੈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਮੁਣਿਤੀ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।