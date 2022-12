ਦੋਹਾ: ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2022 (FIFA World Cup 2022) ਵਿੱਚ ਹਰ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਡ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਤਰ 'ਚ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2022 'ਚ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੇਂਦਾਂ 'ਚ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਸੈਂਸਰ ਲਗਾ (hightech sensor Footballs) ' ਕੇ ਗੇਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਬੈਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ: ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੈਂਸਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੈਟਰੀ ਦੁਆਰਾ (Sensor powered by small battery) ਸੰਚਾਲਿਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਐਡੀਡਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੈਟਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ 18 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਫਰੀ: ਹਾਈਟੈਕ ਸੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਫੁੱਟਬਾਲ 'ਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੈਂਸਰ ਦਾ (The weight of the sensor is 14 grams) ਵਜ਼ਨ ਸਿਰਫ 14 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਂਸਰ ਬਾਲ ਟਰੈਕਿੰਗ 'ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੱਚ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਫਰੀ ਨੂੰ ਆਫਸਾਈਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਲੋਕਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ: ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਗੇਂਦ ਸਿਰ ਨਾਲ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਂਸਰ ਸਿਸਟਮ 500 ਫਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡੇਟਾ ਫਿਰ ਸੈਂਸਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (Local positioning system) ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖੇਡ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੈਟਵਰਕ ਐਂਟੀਨਾ ਸੈਟਅਪਸ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲ, ਵੇਖੋ ਸੂਚੀ

ਹਾਈ-ਟੈਕ ਸੈਂਸਰਾਂ ਵਾਲਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਜਦੋਂ ਖੇਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉੱਡਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ KINEXON ਦਾ ਬੈਕਐਂਡ ਸਿਸਟਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲ ਦੇ ਨਵੀਂ ਗੇਂਦ ਦੇ ਡੇਟਾ ਇੰਪੁੱਟ ਨੂੰ ਸਵੈਚਲਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।