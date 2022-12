ਬਿਊਨਸ ਆਇਰਸ: ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਝੰਡੇ, ਨੀਲੀ ਜਰਸੀ ਪਹਿਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਅਤੇ 'ਮੈਸੀ ਮੈਸੀ' ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਤਰ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ (The semi finals of the World Cup) 'ਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ 'ਤੇ 3-0 ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ: ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਕਦੇ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਿਊਨਸ ਆਇਰਸ (The capital is Buenos Aires) 'ਚ ਮੈਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਈ। ਟੀਮ ਦੀ ਜਰਸੀ ਪਹਿਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਅਤੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਸੀ।

ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਲਿਓਨਲ ਮੇਸੀ: ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਪਦੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਕੈਫੇ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਸਨ। ਨਜ਼ਰਾਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਲਿਓਨਲ ਮੇਸੀ (Superstar Lionel Messi) ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਪਨ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 31 ਸਾਲਾ ਐਮਿਲਿਆਨੋ ਐਡਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਣਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਲਿਆ।

ਆਰਥਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ: ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਜਾਂ ਮੋਰੋਕੋ ਨਾਲ ਭਿੜੇਗੀ। ਟੀਮ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਅਣਕਿਆਸੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਲਗਭਗ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਸ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਾਰੀਆਨੋ ਬੇਲਸਟ੍ਰੇਸ: ਅਦਾਕਾਰਾ ਲੈਲਾ ਡੇਸਮੇਰੀ (Actress Laila Desmarie) ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੋਮਾਂਚਿਤ ਹਾਂ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਐਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਮਾਰੀਆਨੋ ਬੇਲਸਟ੍ਰੇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਿਨ, ਹਰ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਰ ਨੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪਲੇਰਮੋ ਦੇ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਕੈਫੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਭੀੜ ਅਚਾਨਕ ਜਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਟ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮੇਸੀ ਨੇ 33ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲਟੀ 'ਤੇ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ 'ਮੈਸੀ, ਮੈਸੀ, ਮੈਸੀ' ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਭੀੜ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਸੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤ ਲਵਾਂਗੇ।