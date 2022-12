ਦੋਹਾ: ਜਿੱਥੇ ਫਰਾਂਸ 2018 'ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜਾ ਫੀਫਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ (France won the second FIFA title in a row) ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਮੋਰੱਕੋ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਬੇਤਾਬ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਵਿਚ ਵੀ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦਾ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਕੋਚ ਅੱਜ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੈਚ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏਗੀ।

ਮੋਰੱਕੋ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਰਚਣਾ ਚਾਹੇਗੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਤਿਆਰੀ

2 ਵਾਰ ਖਿਤਾਬ: ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 3 ਵਾਰ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਉਹ 2 ਵਾਰ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ 'ਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫਰਾਂਸ ਇਸ ਵਾਰ ਫੀਫਾ ਕੱਪ 2022 ਜਿੱਤਣ 'ਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ (Equaling the Brazilian record) ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 1958 ਅਤੇ 1962 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ 'ਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।

2016 ਯੂਰਪੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ: ਫਰਾਂਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਮੋਰੱਕੋ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਫ੍ਰੈਂਚ 2016 ਯੂਰਪੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ (French 2016 European Championship) ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਉਪ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਡਿਡੀਅਰ ਡੇਸਚੈਂਪਸ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਅਲ ਬੇਟ ਵਿਖੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।



ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਕਾਰਡ: ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 'ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 'ਚ ਚਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕਰ ਓਲੀਵੀਅਰ ਗਿਰੌਡ (Striker Olivier Giroud) ਹੈ। ਗੋਲਡਨ ਬੂਟ ਦੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਵਾਰ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਫਰਾਂਸ ਲਈ ਥੀਏਰੀ ਹੈਨਰੀ ਦੇ 51 ਗੋਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਫਿਰ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗੋਲ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇਤੂ ਗੋਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ 53 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ।

7 ਗੋਲਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ: ਕੀਲੀਅਨ ਐਮਬਾਪੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ ਹੈ, ਪੋਲੈਂਡ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਪੇਲੇ ਦੇ 7 ਗੋਲਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ 9 ਗੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਮਬਾਪੇ ਨੇ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੀਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਗੋਲਕੀਪਰ ਹਿਊਗੋ ਲੋਰਿਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵ ਬਣਾ ਕੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਹੀਰੋ ਬਣੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਹਰੀਕੇਨਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਲੜਾਈ ਦੂਜੀ ਪੈਨਲਟੀ 'ਚ ਜਿੱਤ ਲਈ ਸੀ।

ਇਸ ਵਾਰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੋਚ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਕੋਚ ਡਿਡੀਅਰ ਡੇਸਚੈਂਪਸ (Coach Didier Deschamps) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਹਰਾ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਅਜੇ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਟੀਮ ਹੈ। ਫਾਈਨਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਟੀਮ ਹੈ।ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਕੋਚ ਡਿਡੀਅਰ ਡੇਸਚੈਂਪਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰੱਕੋ ਨੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਦੀ ਮੋਰੱਕੋ ਨੂੰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 'ਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।

ਡੇਸਚੈਂਪਸ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੋਰੋਕੋ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਰਵੋਤਮ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੇਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਰੱਕੋ ਦੇ ਕੋਚ ਵਾਲਿਦ ਰੇਗਰਾਗੁਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਰੌਕੀ ਕਿਹਾ। ਕੋਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਅਫਰੀਕੀ ਟੀਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੇਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੋਲਕੀਪਰ ਬੋਨੋ ਦੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵ ਕੀਤੇ।