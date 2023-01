ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2023 ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਗਰੁੱਪ 'ਚ (INDIA PAKISTAN IN SAME GROUP ) ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਏਸ਼ੀਆ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ (Asia Cricket Council President Jai Shah) ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2023 ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵਨਡੇ ਫਾਰਮੈਟ 'ਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਸਾਲ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦਾ ਅਸਲ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਪਰ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਉਥੇ ਖੇਡਣ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਰਮੀਜ਼ ਰਾਜਾ ਨੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 50 ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ (The threat of a boycott of the 50 over World Cup) ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੀਸੀਬੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਮੀਜ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਨਜਮ ਸੇਠੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2023 ਵਿੱਚ ਛੇ (Asia Cup 2023 ) ਟੀਮਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਟੀ-20 ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ (One day world cup) ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਉਸੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੈਲੰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਏਸੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੇਡ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।" ਕ੍ਰਿਕਟ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।

ACC ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ (2023-2024 ਵਿਚਕਾਰ) ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 145 ਵਨਡੇ ਅਤੇ ਟੀ-20 ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ। 2023 ਵਿੱਚ 75 ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ 70 ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: WIPL ਲਈ ਟੀਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਸਨੇ BCCI ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿਲਚਸਪੀ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਮਰਜਿੰਗ (ਅੰਡਰ-23) ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵੀ ਕੈਲੰਡਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੱਠ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 50 ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਟੀ-20 ਫਾਰਮੈਟ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਹਿਲਾ ਐਮਰਜਿੰਗ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਟੀ-20 ਫਾਰਮੈਟ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਅੱਠ ਟੀਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।