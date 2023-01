ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (Board of Control for Cricket in India) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (ਡਬਲਿਊ.ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਲ.) ਦੀ ਸੀਜਨ ਟੀਮ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਟਵਿੱਟਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਆਈਪੀਐਲ (Opportunity to become owner of teams) ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰਾਨਾਂ ਲਈ ਮੌਕਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਆਈਪੀਐਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀਜਨ ਪੁਰਸ਼ ਆਈਪੀਐਲ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਤੋਂ 26 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕਰੋਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਆਈਪੀਐਲ (Womens IPL to BCCI) ਮੀਡੀਆ ਰਾਈਟਸ ਟੰਡਰ ਲਈ ਬੰਪਰ ਇੰਟ੍ਰੇਸਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਟੰਡੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮਿਤੀ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬੀਸਟਾਰਸੀਆਈਕਾਮ ਦੇ ਸੋਡੇਟਰ ਡਿਜ਼ਾਇਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਵਾਯਾ18ਜ ਪਲੇਟ 1 ਤੋਂ ਪਾਰਟੀਅੰਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਹਵਾਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਦ ਬੋਲੀ 12 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੀਡੀਆ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੀਸੀਸੀਆਈ WIPL ਫਰੈਂਚਾਈਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ 2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਵਿੰਡਫੌਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਆਗਾਮੀ ਮਹਿਲਾ ਆਈਪੀਐਲ ਲੀਗ ਹਰ ਫ੍ਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਲਈ ਨੀਲਾਮੀ ਵਿੱਚ 1000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।' ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ WIPL ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ (WIPL Women Cricketers) ਨੂੰ ਮੇਲ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਯਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

WIPL ਫ੍ਰੈਂਚਾਈਜੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਡਾਬਰ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਿਤ ਬਰਮਨ (Dabur India Limited President Mohit Burman) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਟੂਰਨਾਂਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: India Vs Sri Lanka: ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ 2 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਸ਼ਿਵਮ ਨੇ ਲਏ 4 ਵਿਕਟ

ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜੈਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਈਪੀਐਲ ਦੀ ਕਈ ਮੌਜੂਦਾ ਟੀਮ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਬਲਯੂਆਈਪੀਐਲ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੇ ਸੇਵੀਆਂ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਸ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਸ ਵੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। शाह ने यह भी संकेत दिया था कि BCCI ਪੰਜ ਜਾਂ ਛੇ ਟੀਮ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।