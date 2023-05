ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ: ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਮਬਰੇਸਰ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜੇ.ਆਰ.ਆਰ Tolkien ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ The Lord of the Rings ਮਲਟੀਪਲੇਅਰ ਔਨਲਾਈਨ-MMO ਗੇਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਗੇਮ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਗੇਮਸ ਓਰੇਂਜ ਕਾਉਂਟੀ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੇਮ ਮੱਧ-ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਓਪਨ-ਵਰਲਡ ਐਮਐਮਓ ਐਡਵੈਂਚਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦ ਹੌਬਿਟ ਅਤੇ The Lord of the Rings literary trilogies ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ: ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਗੇਮਜ਼ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫ ਹਾਰਟਮੈਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਅਸਲ ਆਈਪੀ ਜਾਂ ਦ ਲਾਰਡ ਆਫ਼ ਦ ਰਿੰਗਜ਼ ਵਰਗੇ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਦਿ ਲਾਰਡ ਆਫ਼ ਦ ਰਿੰਗਜ਼ ਨਾਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਨੂੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਮੱਧ-ਧਰਤੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਰਹੇ ਹਨ।

ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸੌਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ: ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਗੇਮਜ਼ ਪੀਸੀ ਅਤੇ ਕੰਸੋਲ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੇਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਲਾਂਚ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਫ੍ਰੀਮੋਡ ਦੇ ਸੀਈਓ ਲੀ ਗਿਨਚਾਰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਈਪੀ ਲਈ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਦਯੋਗਿਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸੌਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ NCSoft for Thrones and Liberty, Bandai Namco Online for the Blue Protocol game, Crystal Dynamics for the next major Tomb Raider game, and Glomed End for Untitled. Disruptive Games।