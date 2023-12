ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖਟਾਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬੇਲਗਾਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੈਨਕੁਵਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ (Khalistani in the city of Vancouver) ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨਫਰਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੈਨਕੁਵਰ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਸਫਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਗਈਆਂ।