ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਏ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ (Tehreek e Insaf chief Imran Khan) ਦੀ ਇਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕਥਿਤ 'ਸੈਕਸ ਟਾਕ' ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਨਲਾਈਨ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਇਸ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਈਦ ਅਲੀ ਹੈਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਥਿਤ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲਬਾਤ: ਲੀਕ ਹੋਈ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ (Leaked audio clip) ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਨਿੱਜੀ (Imran alleged personal conversation with lady) ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਦੋ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਪੁਰਾਣੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਕਲਿੱਪ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਮਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ, ਔਰਤ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹੀ ਕਰੋ

ਕਥਿਤ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ: ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, 'ਇਮਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ।' ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਕਲਿੱਪ ਵਿੱਚ, ਔਰਤ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਮਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ (Leaked audio clip) ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ 'ਚ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਰੱਦ , ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਕਲਿੱਪ ਵਿਚਲੀ ਔਰਤ ਫਿਰ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ 'ਤੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, 'ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੱਸਾਂਗਾ।'

ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ: ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਹੁਣ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੀਕ ਹੋਈਆਂ ਕਥਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਅਦਾਰੇ 'ਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਇੱਕ (An audio leak from the Prime Ministers Office) ਆਡੀਓ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕਥਿਤ ਕਲਿੱਪ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਾਫੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਇਲਾ ਇਨਾਇਤ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, "ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਥਿਤ ਸੈਕਸ ਕਾਲ ਲੀਕ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਹਾਸ਼ਮੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।" ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਮਜ਼ਾ ਅਜ਼ਹਰ ਸਲਾਮ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਖਾਨ ਸਾਹਬ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚਾਹੁਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਉਮਾਹ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।"

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ: ਕਥਿਤ ਆਡੀਓ ਟੇਪ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਰਲ ਆਡੀਓ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਆਡੀਓ ਲੀਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਪੀਟੀਆਈ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਅਰਸਲਾਨ ਖਾਲਿਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਫਰਜ਼ੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰਜ਼ੀ ਆਡੀਓ ਟੇਪਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ।