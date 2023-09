ਮੁੰਬਈ: ਕਮਜ਼ੋਰ ਗਲੋਬਲ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਫਤੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ (Indian stock market) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਨਿਫਟੀ 50 ਅੰਕਾਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਂਸੈਕਸ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਨਿਫਟੀ 19,785 'ਤੇ ਹਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਂਸੈਕਸ 175 ਅੰਕ ਵਧ ਕੇ 66,405 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ (Asian and American markets) ਸਮੇਤ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਿਕਵਾਲੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ: ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨੈਸਡੈਕ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ 1.8 ਫੀਸਦੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਓ ਜੋਨਸ ਅਤੇ S&P 500 ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿੱਗ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ US 10-ਸਾਲ ਦੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਪਜ 4.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਨਵੇਂ 16-ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਅੱਜ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ (Fall in US stock markets) 'ਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।