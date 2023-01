ਦੇਹਰਾਦੂਨ: ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਮੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹਨ। ਪੰਤ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਆਈਸੀਯੂ ਤੋਂ ਵਾਰਡ (PANT SHIFTED FROM ICU TO PRIVATE WARD )ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਬੀਸੀਸੀਆਈ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਦੇ ਲੱਤ ਦੇ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿੱਥੇ (Treatment of Rishabh Pants leg ligament) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੀਐਮ ਧਾਮੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਐਤਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ 2 ਵਜੇ ਮੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੀ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਦੀ ਮਾਂ ਸਰੋਜ ਪੰਤ ਅਤੇ ਭੈਣ ਸਾਕਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਰੀਬ ਇਕ ਘੰਟਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਤ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ (Pants health is improving rapidly) ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੀਐਮ ਧਾਮੀ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ: ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਰੁੜਕੀ 'ਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਮੈਕਸ (Pants treatment is going on at a Dehradun) ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਏ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਐਮ ਧਾਮੀ ਨੇ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਦਾ ਹਾਦਸਾ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਸਟਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰੁੜਕੀ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਭ ਦੀ ਕਾਰ ਰੁੜਕੀ ਨੇੜੇ ਨਰਸਾਨ ਇਲਾਕੇ 'ਚ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਦੇ (Accident on December 30 around 5 am) ਕਰੀਬ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਟਲ 'ਚ ਫਾਇਰਿੰਗ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ, 'ਆਪ' ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਸਬੰਧ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਰਿਸ਼ਭ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਰੁੜਕੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਮੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਥੇ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।